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Majka ubila troje djece trakama za vježbanje: Tragedija u Masačustesu, otac zatekao jeziv prizor

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ATV
12.06.2026 09:24

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Majka iz Masačusetsa, Lindzi Klensi, pokazala je "ekstremnu surovost i brutalnost" kada je ubila svoje troje djece koristeći trake za vježbanje, tvrde tužioci u četvrtak.

Dokazi sa mjesta događaja, uključujući činjenicu da je njen suprug Patrik Klensi mogao brzo da skine trake sa vrata djece nakon što ih je pronašao mrtve u njihovoj kući u Daksberiju 24. januara 2023, ukazuju, prema tužiocima, da su ubistva bila nasilna i namjerna, piše Njujork Post.

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Patrik je bio na telefonu sa dispečerom hitne službe kada je u podrumu pronašao Koru (5), Dosona (3) i osmomjesečnog Kalana, a dok je policija silazila niz stepenice, kroz suze je vikao: "Ona je ubila djecu!", navodi se u sudskim dokumentima iz prošle nedjelje.

Patrik je pronašao djecu, svako sa trakom za vježbanje oko vrata, ali kada su prvi spasioci stigli u podrum, "svaka traka je ležala pored svakog djeteta", navodi se u dokumentima.

"Kratko vrijeme između pronalaska svakog djeteta i činjenice da je gospodin Klensi mogao tako brzo da ukloni svaku traku" sugeriše da teorija da je Lindzi mogla da zaveže trake u čvor i ode nije moguća, tvrde tužioci.

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Umjesto toga, dokazi, prema njihovim navodima, ukazuju da je "ona ručno zatezala trake oko vrata svakog djeteta dok nisu preminula", što pokazuje "svjesnost njenih postupaka i njihovu ekstremnu surovost i brutalnost", stoji u sudskim dokumentima.

Tužioci su iznijeli ove dokaze dok su pokušavali da obezbijede da se Patrikov poziv hitnoj službi uvrsti u suđenje u julu, tvrdeći da je to ključni dokaz u njihovom slučaju, prenosi Court TV.

Advokat Lindzi Klensi, 35-godišnje bivše medicinske sestre, izjavio je da odbrana ne planira da osporava da je ona izvršila ubistva, već da će tvrditi da je bila prekomjerno medikamentirana i da je patila od teške postporođajne psihoze u tom trenutku.

Ona planira da od porote traži da je proglasi nevinom zbog neuračunljivosti.

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I Lindzi i Patrik su podnijeli tužbe protiv ljekara koji su je liječili, tvrdeći da nisu pravilno dijagnostikovali njeno stanje i da su joj propisali pogrešnu terapiju.

(Telegraf.rs)

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majka ubila troje djece

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