Majka ubila troje djece trakama za vježbanje: Tragedija u Masačustesu, otac zatekao jeziv prizor

Majka iz Masačusetsa, Lindzi Klensi, pokazala je "ekstremnu surovost i brutalnost" kada je ubila svoje troje djece koristeći trake za vježbanje, tvrde tužioci u četvrtak.

Dokazi sa mjesta događaja, uključujući činjenicu da je njen suprug Patrik Klensi mogao brzo da skine trake sa vrata djece nakon što ih je pronašao mrtve u njihovoj kući u Daksberiju 24. januara 2023, ukazuju, prema tužiocima, da su ubistva bila nasilna i namjerna, piše Njujork Post.

Društvo El Ninjo se vraća, meteorolozi upozoravaju: Ovo bi moglo biti najgore do sada

Patrik je bio na telefonu sa dispečerom hitne službe kada je u podrumu pronašao Koru (5), Dosona (3) i osmomjesečnog Kalana, a dok je policija silazila niz stepenice, kroz suze je vikao: "Ona je ubila djecu!", navodi se u sudskim dokumentima iz prošle nedjelje.

Patrik je pronašao djecu, svako sa trakom za vježbanje oko vrata, ali kada su prvi spasioci stigli u podrum, "svaka traka je ležala pored svakog djeteta", navodi se u dokumentima.

"Kratko vrijeme između pronalaska svakog djeteta i činjenice da je gospodin Klensi mogao tako brzo da ukloni svaku traku" sugeriše da teorija da je Lindzi mogla da zaveže trake u čvor i ode nije moguća, tvrde tužioci.

Region Eksplozija u Zagrebu: Objekat se razletio po ulici, krov završio na željezničkoj stanici

Umjesto toga, dokazi, prema njihovim navodima, ukazuju da je "ona ručno zatezala trake oko vrata svakog djeteta dok nisu preminula", što pokazuje "svjesnost njenih postupaka i njihovu ekstremnu surovost i brutalnost", stoji u sudskim dokumentima.

Tužioci su iznijeli ove dokaze dok su pokušavali da obezbijede da se Patrikov poziv hitnoj službi uvrsti u suđenje u julu, tvrdeći da je to ključni dokaz u njihovom slučaju, prenosi Court TV.

Advokat Lindzi Klensi, 35-godišnje bivše medicinske sestre, izjavio je da odbrana ne planira da osporava da je ona izvršila ubistva, već da će tvrditi da je bila prekomjerno medikamentirana i da je patila od teške postporođajne psihoze u tom trenutku.

Ona planira da od porote traži da je proglasi nevinom zbog neuračunljivosti.

Hronika Tinejdžer stradao dok je čistio oružje: Tragedija u Novom Pazaru

I Lindzi i Patrik su podnijeli tužbe protiv ljekara koji su je liječili, tvrdeći da nisu pravilno dijagnostikovali njeno stanje i da su joj propisali pogrešnu terapiju.

(Telegraf.rs)