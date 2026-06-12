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Milica Todorović prekinula nastup, pa nasmijala publiku: ''Ne mogu da gledam ovo''

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ATV
12.06.2026 10:37

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Милица Тодоровић
Foto: Youtube/Blic TV

Nakon duže pauze zbog porođaja, popularna pjevačica Milica Todorović vratila se na scenu i već na prvom nastupu uspjela da podigne publiku na noge i napravi potpuni haos u klubu.

Atmosferu je dodatno usijala kada je usred pjesme prekinula svirku kako bi se direktno obratila grupi momaka u publici koji su dijelovali neraspoloženo.

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Vidno spremna za šalu, pjevačica im je sa bine uputila duhovit zahtjev i javno ih “prozvala” zbog nedostatka energije, što je izazvalo smijeh i oduševljenje prisutnih, prenosi Blic.

– Brate, kaži mi, ja ne mogu da gledam ovo. Kaži mi – rekla je ona kada je nastala neprijatna tišina.

– Pa ti ne voliš pjesmu, pa što si došao u klub?

Ona se onda kroz smijeh obratila i njegovom društvu:

– A vi ste ga doveli na silu, a on tipa roker, jel? Aaaa, okej, okej.

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Milica im je sa scene zatim suflirala da želi da vidi kako se provode.

– Momci, momci! Malo nešto, veselje, veselje.

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Milica Todorović dijete

nastup

Milica Todorović

Pjevačica

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