Skandal u restoranu Gordona Remzija: Miševi trče između stolova

Autor:ATV
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U restoranu slavnog kuvara Gordona Remzija u Ričmondu, Kanada, gost je doživio neugodno iznenađenje tokom večere kada je primijetio dva miša kako trče između stolova. Snimak incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama i postao viralan.
Iako je restoran gostu odobrio popust na račun, događaj je izazvao podijeljene reakcije javnosti.
Na snimku se vide dva miša ispod stolova, dok osoblje restorana posmatra situaciju. U pozadini se čuje komentarisanje prisutnih.
"Ljudi, imate dva", rekao je jedan glas, dok je drugi dodao: "Uživajte u besplatnom obroku".
Gost koji je objavio video kasnije je podijelio fotografiju računa, navodeći da je dobio popust od 100 dolara na prilično skup obrok.
@j0792433 @Gordon Ramsay @604 Now ♬ original sound - J
Reakcije na društvenim mrežama bile su burne. Dok su jedni bili zgroženi, drugi su isticali da ovakve situacije nisu rijetkost, posebno u Ričmondu, koji se nalazi u Britanskoj Kolumbiji.
"U Ričmondu je teško naći restoran koji ih nema", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Imam firmu za deratizaciju. Ovo se može desiti u bilo kojem trenutku i u bilo kojem restoranu, to ne znači nužno da je mjesto prljavo ili da nema higijenu".
Video je kasnije objavljen i na Reditu, gdje su se hiljade korisnika uključile u raspravu i složile da prisustvo glodara ne mora direktno ukazivati na lošu čistoću objekta.
"Neki od najboljih restorana u Francuskoj imaju štakore", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Štakori su stalni problem u mnogim restoranima. Možete sve raditi kako treba i opet se boriti s njima. Sve zavisi od starosti zgrade…"
Jedan komentar je posebno privukao pažnju: "Pozitivno je to što je osoblje izgledalo iskreno iznenađeno. Da su reagovali kao: ‘O, to su Bil i Ted’, to bi bilo zabrinjavajuće", prenosi Avaz
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