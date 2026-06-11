Skandal u restoranu Gordona Remzija: Miševi trče između stolova

U restoranu slavnog kuvara Gordona Remzija u Ričmondu, Kanada, gost je doživio neugodno iznenađenje tokom večere kada je primijetio dva miša kako trče između stolova. Snimak incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama i postao viralan.

Popust na račun

Iako je restoran gostu odobrio popust na račun, događaj je izazvao podijeljene reakcije javnosti.

Na snimku se vide dva miša ispod stolova, dok osoblje restorana posmatra situaciju. U pozadini se čuje komentarisanje prisutnih.

"Ljudi, imate dva", rekao je jedan glas, dok je drugi dodao: "Uživajte u besplatnom obroku".

Gost koji je objavio video kasnije je podijelio fotografiju računa, navodeći da je dobio popust od 100 dolara na prilično skup obrok.

Reakcije na mrežama

Reakcije na društvenim mrežama bile su burne. Dok su jedni bili zgroženi, drugi su isticali da ovakve situacije nisu rijetkost, posebno u Ričmondu, koji se nalazi u Britanskoj Kolumbiji.

"U Ričmondu je teško naći restoran koji ih nema", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Imam firmu za deratizaciju. Ovo se može desiti u bilo kojem trenutku i u bilo kojem restoranu, to ne znači nužno da je mjesto prljavo ili da nema higijenu".

Video je kasnije objavljen i na Reditu, gd‌je su se hiljade korisnika uključile u raspravu i složile da prisustvo glodara ne mora direktno ukazivati na lošu čistoću objekta.

"Neki od najboljih restorana u Francuskoj imaju štakore", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Štakori su stalni problem u mnogim restoranima. Možete sve raditi kako treba i opet se boriti s njima. Sve zavisi od starosti zgrade…"

Jedan komentar je posebno privukao pažnju: "Pozitivno je to što je osoblje izgledalo iskreno iznenađeno. Da su reagovali kao: ‘O, to su Bil i Ted’, to bi bilo zabrinjavajuće", prenosi Avaz