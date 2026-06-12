Venera ulazi u Lava: Sprema se ljubavna drama godine

Od 13. juna do 9. jula Venera ulazi u Lava, pa se pripremite. Zašto? Zato što Venera insistira na tome da smo mi glavni likovi u ljubavnoj predstavi u kojoj svi učestvujemo.

Žeđ za pažnjom i naklonošću navodi nas da preuzimamo uloge koje inače možda ne bismo igrali. To može dovesti do lovebombinga ili do izgovaranja grandioznih gestova - nekih koje vjerovatno nećemo moći da ispunimo zbog ličnih okolnosti i prepreka.

Ipak, to ne znači da nećemo pričati kao da možemo, iako to zapravo ne možemo da sprovedemo.

Boravak Venere u Lavu je obično period proslave i radosti. Ove godine, međutim, Venera dobija drugačiji ton. Vajb je više rok end rol nego ritam i bluz, uz poneku moćnu baladu.

Za početak, predretrogradna senka Merkurovog "unazad kretanja" u Raku počinje 13. juna, istog dana kada Venera ulazi u Lava. To znači da je Venerino putovanje kroz vatreni znak obojeno nostalgijom, emotivnošću - i da, neizvjesnošću oko toga da li da bivše partnere vraćamo u svoj život.

Merkurov munvok počinje 29. juna i traje do 23. jula, pa se javlja konfuzija. Vođenje dnevnika i meditacija su dvije tehnike koje mogu pomoći u donošenju odluka i u preciznijem sprovođenju naših planova.

Iznenadna privlačnost može nas pogoditi kao munja, stvarajući vezu sa osobom koja uopšte nije naš tip kada Uran u Blizancima bude u opoziciji sa Venerom u Lavu 15. juna.

Djelovaće kao da je hemija trenutna i električna. Ako smo već u vezi koja je odvojena od ovog flerta, iskušenje da razvijemo odnos sa tom drugom osobom može nas navesti na razmišljanje. Uran želi slobodu i da prihvatimo svoje radoznalosti. Kada se poveže sa planetom ljubavi, Venerom, privlače nas neobične situacije i partnerstva koja se razlikuju od svega što smo ranije iskusili.

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Sljedećeg dana, 16. juna, Venera u Lavu pravi harmoničan aspekt sa Neptunom u Ovnu. Ova planetarna kombinacija daje nam priliku da istražimo svoje maštovite vizije.

Gubljenje u fantaziji može učiniti da se osjećamo kao da plutamo na oblaku, ali realnost se snažno sudara sa snovima i donosi intenzivno "buđenje". Pronalaženje stabilnosti na zemlji zahtjeva vežbe uzemljenja, jer su naše strasti veoma jake. Mana je što možemo postati previše paranoični u vezi sa onim što drugi tajno rade ili misle, jer živimo u sopstvenim fantazijama i skrivamo svoje prave želje. Projektovanje emocija na one do kojih nam je stalo neće riješiti problem, zbog čega u ovom periodu ne treba donositi zaključke na osnovu pretpostavki.

Tenzije dostižu vrhunac 17. juna, kada Pluton u retrogradnom hodu u Vodoliji pravi opoziciju sa Venerom u Lavu. Ova kosmička polarizacija stvara magnetsko privlačenje između tri osobe (Pluton voli "ljubavne trouglove"), zbog čega možemo burno reagovati na one koji se ne slažu sa našim uvjerenjima. Treba imati na umu da treća strana može biti nešto neočekivano, poput posla ili porodične situacije. Zato je važno da zadržimo otvoren um i prostor za sebe i druge. Možemo se pobuniti protiv paradoksalnih odnosa, jer težimo stvarnim, iskrenim prijateljstvima. Cilj je da se situacija izliječi i da se izgradi jača osnova, ali ne bez drame, suza i frustracija. Da bismo preživjeli i napredovali, važno je da se oslobodimo potrebe za kontrolom i dominacijom.

(Ona)