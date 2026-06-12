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Svi su gledali u Salmu Hajek: Pojavila se i ukrala šou na otvaranju Mundijala

Autor:

ATV
12.06.2026 13:07

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Мексико-америчка глумица Салма Хајек гестикулира на терену прије почетка утакмице Групе А на Свјетском првенству у фудбалу између Мексика и Јужне Африке у Мексико Ситију, четвртак, 11. јун 2026.
Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko/Tanjug

Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva okupilo je sinoć brojne svjetske zvijezde, a među njima se posebno istakla glumica Salma Hajek.

Osim što je imala važnu ulogu u ceremoniji, pažnju publike i medija privukla je elegantnim crvenim odijelom i stajlingom koji je, prema mišljenju mnogih, bio inspirisan bojama i simbolima njenog rodnog Meksika.

Priliku da još jednom potvrdi svoj status neprevaziđene pop dive Svjetskog prvenstva iskoristila je i Šakira, ali ne bi trebalo izostaviti ni Salmu Hajek koja je toplim riječima otvorila Mundijal.

Sve okupljene je pozdravila i uputila im poruku dobrodošlice i to uoči predstavljanja zastave.

Osim formalnom ulogom ambasadorke turnira, pažnju je privukla i svojom modnom kombinacijom.

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Zanosna glumica je za ovu priliku izabrala crveno od‌jelo koje je istaklo njenu zavidnu figuru i raskošne obline. Nosila je sako naglašenih ramena i blago strukiranog kroja, a dodala je i pantalone širokih nogavica koje su zaokružile ovu modnu priču.

Ipak, Salma se nije zadržala na monohromatskom stajlingu, već je dodala košulju s raskošnim floralnim motivima i mašnu u nijansama crvene, zelene, žute i plave boje.

Čini se da je njena celokupna modna kombinacija, na neki način, bila u skladu sa motivima zastave Meksika, ali i svime onim što karakteriše ovu zemlju - energija, život, vividne boje i floralni detalji, prenosi Superžena.

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Tagovi :

glumica

Svjetsko prvenstvo 2026

Salma Hajek

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