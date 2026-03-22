Devet osoba izvučeno iz ruševina dvije zgrade

SRNA

SRNA

22.03.2026

14:13

Komentari:

0
Девет особа извучено из рушевина двије зграде
Foto: Anadolu/Adem Kutucu

Devet osoba je izvučeno iz ruševina i kolima hitne pomoći prevezeno u obližnje bolnice nakon eksplozije u kojoj su srušene dvije zgrade u okrugu Fatih, u evropskom dijelu Istanbula, javljaju truski mediji.

Guverner Istanbula Davut Gul rekao je da je prema početnim procjenama, ukupno devet ljudi zarobljeno ispod ruševina, kao i da trenutno nema potrebe za evakuacijom okolnih zgrada, prenosi TRT Haber.

Истанбул зграда

Svijet

Haos u Istanbulu: Srušile se dvije zgrade, u toku velika akcija spašavanja

"U narednom periodu, Agencija za vanredne situacije i katastrofe će pratiti situaciju i ako budu postojale zgrade koje treba evakuisati, one će biti evakuisane. Ako ima građana koji su ostali napolju, biće im ponuđeno sklonište, hrana i slično", istakao je on.

Prema njegovim riječima, prioritet je spasavanje građana iz ruševina i njihovo liječenje.

"Prema početnim procjenama, naši povrijeđeni građani trenutno nisu u životnoj opasnosti", istakao je Gul.

U eksploziji su oštećene i obližnje zgrade.

Gulova Kancelarija je saopštila da su se "dvije susjedne zgrade srušile nakon eksplozije, za koju se vjeruje da je izazvana prirodnim gasom".

Gradska vlast Istanbula je saopštila da se eksplozija dogodila oko 12.00 časova u zgradi u naselju Ajvansaraj.

