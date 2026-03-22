Švajcarska uvodi novi namet: Prolazak više nije besplatan

Ko ubuduće bude koristio Švajcarsku samo za proputovanje (tranzit), to će morati dodatno platiti.

Parlament je postavio temelje za novi zakon, a najviše su pogođeni godišnji odmori i turisti na putu prema Italiji.

Politička odluka: 173 glasa “za”

Švajcarski parlament je sa 173 glasa “za” i samo 13 “protiv” u Nacionalnom savjetu izglasao uvođenje nove tranzitne takse.

Svako ko ubuduće samo prođe Švajcarsku od granice do granice, bez zaustavljanja u zemlji, moraće platiti dodatnu naknadu. Ova taksa trebala bi iznositi oko 21 franak (približno 23 evra) po prolasku.

Budući da je i drugi dom parlamenta (Savjet država) već dao saglasnost, sada postoji jasna politička većina u oba doma za ovu mjeru.

Za milione turista koji svake godine putuju iz Njemačke prema Italiji preko tunela Gothard, to znači konkretne dodatne troškove. Sama vinjeta više neće biti dovoljna – ključno će biti koliko dugo ostajete u zemlji i koja je svrha vašeg putovanja.

Svako ko ujutro pređe granicu, a naveče izađe na drugoj strani, mogao bi automatski biti pozvan na blagajnu.

Glavne rute na udaru

Ova odluka pogađa najvažnije tranzitne pravce koje koriste putnici iz južne Njemačke:

Gothard: prema jezeru Garda i Lombardiji.

San Bernardino: prema jezeru Komo.

Simplon: prema Pijemontu i Liguriji.

Veliki sv. Bernard: prema dolini Aosta.

Područje Ženeve: prema Azurnoj obali i Provansi.

Zašto baš sada?

Opterećenje alpskih ruta tranzitnim prometom godinama je goruća tema. Čak 90 odsto svih dana sa zastojima događa se u periodu između Vaskrsa i oktobra – upravo u mjesecima kada turisti sa sjevera Evrope hrle prema Sredozemlju.

Oko jedne trećine ukupnog prometa preko Alpa čine čisti tranziti: putnici koji ne ostavljaju novac u Švajcarskoj, ali opterećuju infrastrukturu i uzrokuju gužve u uskim alpskim dolinama. Posebno je upečatljivo da 87 odsto vožnji otpada na slobodno vrijeme i godišnje odmore. Dakle, sistem do granica ne dovode kamioni ili lokalni putnici, već isključivo turisti.

Kanton Uri, smješten direktno na koridoru Gothard, najviše ispašta. Kilometarske kolone, buka i izduvni gasovi teret su koji snose mještani, a od kojeg nemaju nikakve koristi. Nova taksa trebala bi natjerati dio putnika da promijene vrijeme putovanja ili rutu.

Kako će sistem funkcionisati?

Tehnički se planira uvođenje digitalnog nadzora na granicama:

Vremenski okvir: Ako automobil napusti Švajcarsku unutar određenog vremena (spominje se 12 sati) bez dokaza o boravku (npr. noćenje), automatski se naplaćuje taksa.

Fleksibilne cijene (Peak Pricing): Svako ko putuje u vrijeme najvećih gužvi (npr. petak naveče prije praznika) mogao bi platiti više od onoga ko putuje izvan špice. Cilj je motivisati ljude da izbjegavaju sate najvećih zastoja.

Šta slijedi?

Iako je parlament donio odluku, sprovođenje će potrajati. Ministar prometa Albert Rosti dobio je nalog da izradi detaljan nacrt koji će definisati:

Šta se tačno smatra “prolaskom”, a šta “boravkom”? Kako uskladiti ovaj namet s bilateralnim sporazumima između Švajcarske i EU? Kako osigurati tehničko sprovođenje na svim prelazima?

Ako ovaj zakon bude zahtijevao promjenu Ustava, konačnu će riječ imati švajcarski narod na obaveznom referendumu. Do tada, pravila ostaju ista, ali se vozačima savjetuje oprez pri planiranju ljetovanja za 2026. godinu, navodi “Fenix-Magazin”.