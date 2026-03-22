"Nje više nema, hodam užasno sam" Čeda Jovanović se sjetio bivše supruge Jelene

Čeda Jovanović čitao je knjigu "Vjera, nada, krvoproliće" svom prijatelju Aleksandru Kosu sa kojim živi, a u jednom momentu je i zaplakao, te se sjetio i svoje bivše supruge Jelene.

Ti znaš da je lavanda moje omiljeno cvijeće?, upitao je Čeda Aleksandra Kosa, a onda dodao kako zamišlja sebe i Jelenu: “U polju lavande Jelenina slika, pošta nje više nema”.

Čeda je ubrzo citirao dijelove iz knjige:

– Hodam užasno sam, jedinstvenim putem, u polja lavande… Ljudi govore da sam se promijenio, kažem im da je to jedinstven put. I lavanda mi je kožu obojila, pa sam i sam sebi čudan postao – čitao je Čeda Jovanović sa suzama u očima, prenosi Blic.

Razvod nakon 25 godina braka

Čeda Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro d‌jece.

– Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čoveku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živio. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne d‌jece. Mene je kao čovjeka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vrijeme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svijet. Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj mjeri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni – pričao je ranije Čeda i dodao:

– Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrijednije od čiste ljubavi i ona se ne smije prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vijestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog d‌jece, prijatelja, društva, nego prije svega, zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo – rekao je.