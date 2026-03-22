Logo
Large banner

Netanjahu pozvao svijet da se ujedini protiv Irana

ATV

ATV

22.03.2026

15:01

Komentari:

0
Нетанјаху позвао свијет да се уједини против Ирана
Foto: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je svjetske lidere da se pridruže vojnoj kampanji SAD i Izraela protiv Irana i ukazao na nedavno lansiranje iranske rakete na britansko-američku vojnu bazu u Indijskom okeanu.

"Ispalili su interkontinentalnu balističku raketu na `Dijego Garsiju`. Sada imaju kapacitet da dosegnu duboko u Evropu", izjavio je Netanjahu tokom obilaska mjesta raketnog napada u Aradu, na jugu Izraela.

On je dodao da Iran "nišani sve" i blokira međunarodnu pomorsku i energetsku rutu u pokušaju da ucijeni čitav svijet.

"Vrijeme je da vidimo kako se lideri ostalih zemalja pridružuju", rekao je Netanjahu i dodao da pojedine zemlje počinju da se kreću ka toj ideji, ali nije precizirao o kojim državama je riječ ili u kom svojstvu.

Izraelski premijer je rekao da je potrebno da se uključi još zemalja, prenosi portal "Tajms of Izrael".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Benjamin Netanjahu

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner