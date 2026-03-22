Netanjahu pozvao svijet da se ujedini protiv Irana

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je svjetske lidere da se pridruže vojnoj kampanji SAD i Izraela protiv Irana i ukazao na nedavno lansiranje iranske rakete na britansko-američku vojnu bazu u Indijskom okeanu.

"Ispalili su interkontinentalnu balističku raketu na `Dijego Garsiju`. Sada imaju kapacitet da dosegnu duboko u Evropu", izjavio je Netanjahu tokom obilaska mjesta raketnog napada u Aradu, na jugu Izraela.

On je dodao da Iran "nišani sve" i blokira međunarodnu pomorsku i energetsku rutu u pokušaju da ucijeni čitav svijet.

"Vrijeme je da vidimo kako se lideri ostalih zemalja pridružuju", rekao je Netanjahu i dodao da pojedine zemlje počinju da se kreću ka toj ideji, ali nije precizirao o kojim državama je riječ ili u kom svojstvu.

Izraelski premijer je rekao da je potrebno da se uključi još zemalja, prenosi portal "Tajms of Izrael".