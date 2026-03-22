Stigla britanska nuklearna podmornica: Naoružana moćnim raketama spremna da zada udarac Iranu

Britanska nuklearna podmornica HMS „Anson“, opremljena raketama „tomahavk blok IV“ za napade na kopnene ciljeve dometa oko 1.600 kilometara i teškim torpedima „spearfiš“, isplovila je iz Perta u Australiji 6. marta i vjeruje se da se pozicionirala u dubokim vodama sjevernog Arapskog mora.

To znači da britanske snage sada imaju kapacitet za izvođenje napada na Iran u slučaju eskalacije sukoba. Vijest dolazi nakon što je britanski premijer Kir Starmer u petak odobrio Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje britanskih baza za napade na iranske ciljeve koji predstavljaju prijetnju plovidbi Ormuzskim moreuzom.

Ranije je Starmer dozvoljavao američkim snagama da koriste baze isključivo za odbrambene operacije, kako bi se spriječilo lansiranje iranskih raketa koje ugrožavaju britanske interese ili živote. Sada je odobrio proširenje ciljeva radi zaštite brodova u prolazu, pozivajući se na „kolektivnu samoodbranu“.

HMS „Anson“, koja je prešla skoro 9.000 kilometara sa zapadne obale Australije, izranja na površinu svakih 24 časa kako bi održala komunikaciju sa britanskim vojnim bunkerom i komandom u Nortvudu.

Prema izvorima iz vojske, general-potpukovnik Nik Peri, šef zajedničkih operacija, izdao bi naredbu za lansiranje projektila ukoliko bi to odobrio premijer. Podmornica bi potom izronila bliže površini i ispalila četiri rakete.

Ova moderna podmornica, čija je baza u Faslejnu, nema klasični periskop, već prikazuje slike površine na velikom ekranu. Nuklearni reaktor omogućava da ne bude potrebe za dopunom goriva tokom 25 godina službe, dok sistemi za prečišćavanje vode i vazduha omogućavaju dugotrajan boravak pod vodom bez izranjanja.

Međutim, ograničenje predstavlja količina zaliha hrane, koja je dovoljna za 98 članova posade tokom tri mjeseca.

– „Anson“ će mirno krstariti. Premijer i komandant pomorskih operacija znaće njenu lokaciju, kao i pomorska služba, ali ona neće biti javno poznata. Mornarica pozicionira podmornice i može ih ostaviti na tim pozicijama sedmicama. Ukoliko bude potrebno, ploviće u tišini – nema tuširanja ni ispiranja toaleta, više ljudi koristi jednu posudu vode za pranje. Uslovi postaju veoma neprijatni – naveo je izvor.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije odbilo je da komentariše lokaciju HMS „Anson“.

– Nećemo iznositi detalje o konkretnim operacijama ili rasporedu. Naše sposobnosti u regionu se kontinuirano prate – saopštio je portparol mornarice.