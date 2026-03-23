Detalji nesreće na aerodromu: Pilot i kopilot podlegli povredama

23.03.2026

10:35

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама
Foto: Printscreen/X

Pilot i kopilot kanadskog aviona koji se sudario sa vatrogasnim vozilom na aerodromu “La Gvardija” u Njujorku podlegli su povredama, javila je mreža En-Bi-Si.

Ranije je javljeno da su četiri osobe povrijeđene u sudaru aviona kompanije “Er Kanada i vatrogasnog vozila prilikom slijetanja na aerodrom “La Gvardija” u Njujorku, nakon čega je aerodrom zatvoren.

Desetine drugih povrijeđene su u ovom incidentu.

авион њујорк

Svijet

Avion sa 100 putnika udario u vozilo, prve slike sa mjesta nesreće lede krv

Na osnovu preliminarnog spiska putnika, koji treba da bude potvrđen, avion “Er Kanade” “CRJ-900” prevozio je 72 putnika i četiri člana posade iz Montreala.

Avion je udario u vatrogasno vozilo brzinom od oko 40 kilometara na čas.

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

Здравко Чолић - бачена бомба на кућу

Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

Ухапшен Бањалучанин: "Мртав пијан" напао полицајца у кафићу

Авион са 100 путника ударио у возило, прве слике са мјеста несреће леде крв

Дигитални лов на регруте: Нова стратегија мобилизације у Украјини

Хорор! Дијете (5) погинуло након пада с 9. спрата

