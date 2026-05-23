Ko ovo uradi ove nedjelje, vjeruje se da će ga cijele godine pratiti maler

23.05.2026 22:03

Ко ово уради ове недјеље, вјерује се да ће га цијеле године пратити малер

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 24. maja obilježavaju praznik posvećen Svetim Ćirilu i Metodiju, braći iz Soluna koja su ostavila dubok trag u istoriji slovenske pismenosti i hrišćanske kulture.

Ovaj dan se u mnogim slovenskim zemljama smatra i danom kulture, obrazovanja i duhovnog nasljeđa.

Njihovo djelo se i danas smatra jednim od temelja razvoja jezika i pismenosti među Slovenima.

Ko su bili Ćirilo i Metodije?

Sveti Ćirilo i Metodije poznati su kao "slovenski apostoli“, jer su širili hrišćanstvo i pismenost među slovenskim narodima.

Rođeni su u Solunu u 9. vijeku, u okruženju gdje se govorio slovenski dijalekt, što im je kasnije pomoglo u njihovom misionarskom radu.

Ćirilo je rođen kao Konstantin i bio je najmlađi od sedam braće, dok je Metodije kršteno ime Mihail, a ime Metodije dobio je po monašenju na planini Uludag u današnjoj Turskoj.

Glagoljica i temelji slovenske pismenosti

Njihovo najveće istorijsko nasljeđe jeste stvaranje glagoljice, prvog slovenačkog pisma.

Nakon njihove smrti, njihov rad su nastavili učenici Kliment i Naum, koji su doprinijeli razvoju ćirilice i daljem širenju pismenosti među slovenskim narodima.

Prevođenjem bogoslužbenih i biblijskih tekstova, Ćirilo i Metodije postavili su temelje kulturnog i duhovnog razvoja slovenskih naroda.

Običaji i vjerovanja vezani za praznik

U narodu se vjeruje da ovaj dan treba provesti u miru i posvećenosti znanju, a ne u teškim poslovima.

Prema starim običajima, smatra se da donosi nesreću ako se na ovaj dan rade teški fizički poslovi poput šivenja ili pranja.

Sa druge strane, đacima i studentima se savjetuje da "zagriju stolicu“ i posvete se učenju, jer se vjeruje da će im znanje i učenje ići lakše tokom godine.

(Ona.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

