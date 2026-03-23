Amerikanci kreću u kopnenu invaziju, ovo je početak

ATV

23.03.2026

10:48

Foto: Google Maps

Visoki američki zvaničnici posljednjih su dana obavijestili svoje kolege u Izraelu i drugim zemljama da se čini kako Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ne preostaje ništa drugo nego da pokrenu kopnenu vojnu operaciju i zauzmu iransko ostrvo Harg, saznaju dva izvora upoznata sa situacijom, piše izraelski „Džeruzalem post“.

Ostrvo Harg, smješteno u Persijskom zalivu, glavno je iransko čvorište za izvoz nafte, od čega 90 odsto sirove nafte odlazi u Kinu. Unutar američke administracije posljednjih dana raspravlja se o okupaciji ostrva kako bi se Iran prisilio da prekine blokadu plovidbe Hormuškim moreuzom.

Jedan američki zvaničnik potvrdio je za „Džeruzalem post“ da je „američka vojska ubrzala raspoređivanje hiljada marinaca i mornaričkog osoblja na Bliski istok“.

Svijet

Situacija izmiče kontroli: Uskoro pred nama nestašica hrane i jeftine energije

To raspoređivanje uključuje amfibijsku borbenu grupu USS „Bokser“ (USS Boxer), koju čine amfibijski jurišni brod USS „Bokser“ – koji funkcioniše kao laki nosač aviona – te amfibijski transportni brodovi USS „Portland“ (USS Portland) i USS „Komstok“ (USS Comstock). Ta tri plovila prevoze približno 4.500 marinaca i dodatnog borbenog osoblja.

Skladište gasa na ostrvu

Tramp prijeti iranskoj energetskoj infrastrukturi

Prije otprilike nedjelju i po dana SAD su napale vojne ciljeve na ostrvu Harg, nakon čega je američki predsjednik Donald Tramp objavio na Tviteru (Twitter): „Uništili smo sve vojne ciljeve na ostrvu.“ Predsjednik je dodao da je tada odlučio da ne uništi cjelokupnu naftnu infrastrukturu ostrva, ali je upozorio: „Ako Iran bude ometao kretanje u Hormuškom moreuzu, ponovo ću to razmotriti.“

Tramp je prekjuče ponovo zaprijetio Iranu izjavivši da će, ako se blokada moreuza ne ukine, ciljati iranske elektrane.

Svijet

Detalji nesreće na aerodromu: Pilot i kopilot podlegli povredama

S obzirom na prkosan odgovor Irana na predsjednikova upozorenja, smatra se malo vjerovatnim da će dobrovoljno prekinuti pomorsku blokadu. Stoga je trenutna radna pretpostavka da će za osiguravanje slobode plovidbe moreuzom biti potrebna vojna operacija.

