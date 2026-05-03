Stari telefoni ostaju bez Votsapa: Jeste li među njima?

Votsap (WhatsApp) je jedna od najvažnijih aplikacija za korisnike pametnih telefona širom svijeta zbog jednostavnosti korišćenja i široke dostupnosti na Ajfonu (iPhone) i Androidu.

Mnogi ga danas koriste kao zadatu uslugu razmjene poruka umjesto tradicionalnog SMS-a ili unaprijed instaliranih aplikacija za poruke na pametnim telefonima.

Prema novom izvještaju, koji prenosi Ekspres (Express), kompanija u vlasništvu Mete (Meta) planira ukinuti podršku za starije verzije Androida, što bi moglo ostaviti milione korisnika sa starijim uređajima bez mogućnosti pristupa aplikaciji nakon uvođenja promjena.

Kako navodi VABetaInfo (WABetaInfo), Votsap planira 8. septembra ukinuti podršku za Android telefone sa verzijama operativnog sistema starijim od Androida 6.

S obzirom na to da je najnovija verzija Androida koju je Gugl (Google) objavio Android 16, a Android 6 predstavljen još 2015. godine, malo je vjerovatno da će ova promjena uticati na većinu današnjih korisnika.

Najnoviji podaci Statkauntera (Statcounter) pokazuju da globalna upotreba Androida 5.0 iznosi oko 0,69 odsto, što predstavlja približno tri miliona uređaja.

Jedini način da se ova promjena zaobiđe jeste kupovina novijeg, ažuriranog Android uređaja. To je ujedno i preporučljivo, jer uređaji koji još uvijek koriste Android 5.0 već godinama ne primaju bezbjednosna ažuriranja, a i druge popularne aplikacije možda više neće raditi ispravno.