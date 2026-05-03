Logo
Large banner

Stari telefoni ostaju bez Votsapa: Jeste li među njima?

03.05.2026 15:53

Komentari:

0
Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Votsap (WhatsApp) je jedna od najvažnijih aplikacija za korisnike pametnih telefona širom svijeta zbog jednostavnosti korišćenja i široke dostupnosti na Ajfonu (iPhone) i Androidu.

Mnogi ga danas koriste kao zadatu uslugu razmjene poruka umjesto tradicionalnog SMS-a ili unaprijed instaliranih aplikacija za poruke na pametnim telefonima.

Prema novom izvještaju, koji prenosi Ekspres (Express), kompanija u vlasništvu Mete (Meta) planira ukinuti podršku za starije verzije Androida, što bi moglo ostaviti milione korisnika sa starijim uređajima bez mogućnosti pristupa aplikaciji nakon uvođenja promjena.

Kako navodi VABetaInfo (WABetaInfo), Votsap planira 8. septembra ukinuti podršku za Android telefone sa verzijama operativnog sistema starijim od Androida 6.

S obzirom na to da je najnovija verzija Androida koju je Gugl (Google) objavio Android 16, a Android 6 predstavljen još 2015. godine, malo je vjerovatno da će ova promjena uticati na većinu današnjih korisnika.

Najnoviji podaci Statkauntera (Statcounter) pokazuju da globalna upotreba Androida 5.0 iznosi oko 0,69 odsto, što predstavlja približno tri miliona uređaja.

Jedini način da se ova promjena zaobiđe jeste kupovina novijeg, ažuriranog Android uređaja. To je ujedno i preporučljivo, jer uređaji koji još uvijek koriste Android 5.0 već godinama ne primaju bezbjednosna ažuriranja, a i druge popularne aplikacije možda više neće raditi ispravno.

Podijeli:

Tagovi :

Votsap

Mobilni telefon

aplikacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авион

Zanimljivosti

Rodio se na nebu pa dobio ime po pilotu

39 min

0
Мјесец

Nauka i tehnologija

Otpadak Maskove rakete udariće u Mjesec početkom avgusta

58 min

0
Африка се "распада" брже него што се мислило, а нови океан је све ближе

Nauka i tehnologija

Afrika se "raspada" brže nego što se mislilo, a novi okean je sve bliže

42 min

0
Ухапшен осумњичени за тровање Хип кашица, тражио два милиона евра

Svijet

Uhapšen osumnjičeni za trovanje Hip kašica, tražio dva miliona evra

1 h

0

Više iz rubrike

Африка се "распада" брже него што се мислило, а нови океан је све ближе

Nauka i tehnologija

Afrika se "raspada" brže nego što se mislilo, a novi okean je sve bliže

42 min

0
Мјесец

Nauka i tehnologija

Otpadak Maskove rakete udariće u Mjesec početkom avgusta

58 min

0
Свемир

Nauka i tehnologija

Japanski astronomi pokrenuli prvu organizaciju za potragu za vanzemaljcima

1 h

0
Галаксија

Nauka i tehnologija

Astronomi misle da su konačno pronašli ivicu Mliječnog puta

1 d

0

  • Najnovije

16

15

Peskov: Cijene nafte porašće još više

16

12

Brod sa 1.9 miliona barela iranske nafte neopaženo prošao pored američke mornarice

16

06

Mbape napravio scenu na treningu, sukob s Arbeloom otkrio nove pukotine u Realu

16

00

"Nije bio nasilan ranije, nešto ga je sigurno isprovociralo": Podivljali slon ubio čovjeka, bacao automobile i čupao stabla

15

53

Stari telefoni ostaju bez Votsapa: Jeste li među njima?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner