Iran traži kraj rata s SAD u roku od 30 dana

Iran je iznio prijedlog za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama u roku od 30 dana, s ciljem prelaska s krhkog primirja na trajnije rješenje.

Najnoviji plan Teherana, koji sadrži 14 tačaka, predviđa sveobuhvatno rješavanje spornih pitanja s Vašingtonom, umjesto produženja postojećeg prekida vatre. O tome izvještava poluzvanična agencija Hojr njuz, bliska iranskim bezbjednosnim strukturama, navodeći da je riječ o odgovoru na raniji američki prijedlog u devet tačaka.

Prema tim navodima, Iran traži ukidanje američkih sankcija, prekid pomorske blokade te povlačenje američkih snaga iz regiona. Plan takođe uključuje obustavu svih neprijateljstava, uključujući izraelske vojne operacije u Libanu.

Kontakti uprkos neslaganjima

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp prošle sedmice odbacio je prethodni iranski prijedlog, ali komunikacija između dvije strane nije prekinuta. Primirje, koje traje već tri sedmice, i dalje se održava.

Dok Vašington insistira na ograničavanju iranskog nuklearnog programa i njegovog regionalnog uticaja, Teheran poručuje da svako trajno rješenje mora obuhvatiti šira sigurnosna pitanja na Bliskom istoku.

Oman u ulozi posrednika

Diplomatski napori nastavljaju se uz posredovanje Omana, koji već dugo ima ključnu ulogu u komunikaciji između dvije strane.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči razgovarao je u ned‌jelju s omanskim kolegom Badr al Busaidijem, koji je i ranije učestvovao u posredovanju između SAD-a i Irana prije najnovije eskalacije.

Iako za sada nema jasnih naznaka skorog dogovora, nastavak kontakata pokazuje da su obje strane i dalje spremne na dijalog uprkos dubokim razlikama.

