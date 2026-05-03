Brod sa 1.9 miliona barela iranske nafte neopaženo prošao pored američke mornarice

03.05.2026 16:12

Foto: Printscreen/X

Iranski supertanker s teretom sirove nafte vrijednim gotovo 220 miliona dolara izbjegao je američki nadzor i plovi prema Dalekom istoku, izvijestila je kompanija TenkerTrekers (TankerTrackers). Prema podacima te kompanije, koja prati kretanje tankera, brod prevozi više od 1,9 miliona barela nafte, prenosi agencija Anadolija.

„Supertanker klase VLCC (VLCC), u vlasništvu Nacionalne iranske tankerske kompanije (National Iranian Tanker Company – NITC), koji prevozi više od 1,9 miliona barela sirove nafte procijenjene vrijednosti od gotovo 220 miliona dolara, uspio je izbjeći američku mornaricu i stići na Daleki istok“, objavio je TenkerTrekers na društvenoj mreži Iks (X).

Putovanje bez signala

Brod, identifikovan kao „OGROMAN“ (IMO broj 9357183), posljednji put je zabilježen kod Šri Lanke prije više od sedam dana. Trenutno se kreće kroz moreuz Lombok u Indoneziji i plovi u smjeru ostrva Riau.

Prema podacima o pomorskom saobraćaju, tanker od 20. marta nije emitovao signal Automatskog identifikacionog sistema (Automatic Identification System – AIS). Signal je isključen nakon što je brod napustio moreuz Malaka, dok je bio na putu ka Iranu.

