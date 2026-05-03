Rodio se na nebu pa dobio ime po pilotu

Avion kompanije Ita Ervejz, Erbas A321neo, poletio je iz Dakara za Rim u noći između 29. i 30. aprila sa 155 putnika, ali se vratio sa još jednim. Na letu AZ855 rođen je dječak Mohamed Alesandro. Kapetan aviona, Alesandro Vanuči (52), rekao je da posada nije obavještena da je među putnicima žena u sedmom mjesecu trudnoće. U kokpitu ga je pratio prvi oficir Filip Stojmenov (34), piše Korijere dela Sera.

Drama je počela u 2:47 ujutru po italijanskom vremenu. „Sat i šest minuta nakon poletanja, šef kabinskog osoblja me je pozvao i rekao da se jedna putnica ne osjeća dobro“, prepričava Vanuči. „Pitao sam je kako je i da li joj je potrebna medicinska pomoć.“ Događaji su se zatim odvijali veoma brzo. Samo tri minuta kasnije, stigla je nova informacija: putnici je pukao vodenjak.

Pomoć na 10.000 metara

Dok je kabinsko osoblje liječilo ženu, dvije putnice, italijanska doktorka Antonijeta Serino i francuska medicinska sestra Anais Žandrot, pritekle su joj u pomoć. Njihova pomoć je bila ključna.

Istovremeno, piloti su počeli da prikupljaju meteorološke podatke i informacije o najbližim aerodromima duž rute. „Onda sam otišao da provjerim situaciju“, sjeća se Vanuči. Zamolio je ljekara za procjenu i koliko je porođaj bio blizu.

Teška odluka zbog pustinje

U tom trenutku, piloti su se suočili sa dva izazova. Prvi je bila neizvjesnost. „Nismo znali u kakvom će stanju biti beba jer je u pitanju bio prevremeni porođaj“, rekao je komandant. Drugi problem je bio položaj letjelice.

„Bili smo iznad Mauritanije, u pustinjskom regionu Zapadne Sahare.“ Vanuči objašnjava zašto je ovo bilo posebno izazovno: „Odluka o preusmjeravanju zavisi od položaja i faze leta. Obično postoje odgovarajući alternativni aerodromi duž rute, ali u ovom slučaju smo bili u izolovanom području, pa je situacija bila složenija.“

Povratak u Dakar

Nakon procjene situacije, piloti su odlučili da se vrate u Dakar. Komandant je odmah kontaktirao operativni centar u Rimu putem satelita i zatražio da službe za hitne slučajeve budu spremne da prime avion. „Razmišljao sam o majci i djetetu i koja je odluka bila najbolja u tom trenutku“, rekao je.

Dječak rođen u raju

U međuvremenu, rodio se dječak. Njegova majka, pored imena Mohamed, dala mu je i ime Alesandro u čast komandanta. „Obavijestili smo putnike o srećnom događaju i svi su aplaudirali“, sjeća se pilot. „To su emocije koje ću pamtiti do kraja života.“

Vanuči je dodao da je ovo prvi takav slučaj u njegovoj karijeri. „Susretao sam se sa raznim medicinskim situacijama tokom letova, ali nijedna nije bila ovako posebna i osjetljiva“, rekao je.

Ovo je takođe prva beba rođena na letu kompanije Ita Ervejz. Nakon sletanja u Dakar i brige o majci i detetu, avion je nekoliko sati kasnije nastavio putovanje ka Rimu. Dječak, sin senegalske majke, rođen u mauritanskom vazdušnom prostoru na italijanskom avionu registrovanom u Irskoj, postao je najmlađi putnik koji je završio jedno putovanje i započeo drugo, putovanje života.

