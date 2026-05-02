"Lufthanza" pronašla izgubljenog "Oskara"

02.05.2026 15:54

авион њемачка авио компанија
Foto: Pexel/ Joerg Mangelsen

Njemačka avio-kompanija Lufthanza saopštila je da je pronašla statuetu "Oskara" ruskog reditelja Pavela Talankina, koja je prošle sedmice izgubljena na letu od Njujorka do Frankfurta.

Talankin je dobio "Oskara" za najbolji dokumentarni film "Gospodin Niko protiv Putina".

"Lufthanza" je izrazila žaljenje zbog incidenta ističući da je avion pretražen temeljno i hitno kako bi pronašli "Oskara".

Saradnik Talankina David Borenstajn rekao je da je Talankin bio primoran da preda statuetu u prtljag tokom leta iz Njujorka za Frankfurt jer je teška gotovo četiri kilograma i mogla bi predstavljati potencijalnu prijetnju.

Pošto Talankin nije imao mjesta u koferu, agent Uprave za bezbjednost saobraćaja stavio je statuetu "Oskara" u kutiju i poslao je u prtljažni dio aviona, nakon čega se izgubila.

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Svijet

Eksplozija u kamp kućici, povrijeđeno četvoro djece

1 h

0
Кит океан спасен риба сисар

Svijet

Grbavi kit Timi pušten u Sjeverno more nakon što je nedjeljama bio nasukan kod Njemačke

1 h

0
Миш

Svijet

Najezda miševa uništava usjeve

2 h

0
Све више младих користи вјештачку интелигенцију за савјете од о личним проблемима

Svijet

Sve više mladih koristi vještačku inteligenciju za savjete od o ličnim problemima

2 h

0

