"Lufthanza" pronašla izgubljenog "Oskara"

Njemačka avio-kompanija Lufthanza saopštila je da je pronašla statuetu "Oskara" ruskog reditelja Pavela Talankina, koja je prošle sedmice izgubljena na letu od Njujorka do Frankfurta.
Talankin je dobio "Oskara" za najbolji dokumentarni film "Gospodin Niko protiv Putina".
"Lufthanza" je izrazila žaljenje zbog incidenta ističući da je avion pretražen temeljno i hitno kako bi pronašli "Oskara".
Saradnik Talankina David Borenstajn rekao je da je Talankin bio primoran da preda statuetu u prtljag tokom leta iz Njujorka za Frankfurt jer je teška gotovo četiri kilograma i mogla bi predstavljati potencijalnu prijetnju.
Pošto Talankin nije imao mjesta u koferu, agent Uprave za bezbjednost saobraćaja stavio je statuetu "Oskara" u kutiju i poslao je u prtljažni dio aviona, nakon čega se izgubila.
