Sve više mladih koristi vještačku inteligenciju za savjete od o ličnim problemima

Više od polovine tinejdžerki u Japanu koristi generativnu vještačku inteligenciju tražeći savjete od o ličnim problemima i dilemama, pokazalo je nedavno istraživanje japanske vlade, koje ističe rastuću ulogu tehnologije među mladim ženama.

Prema istraživanju koje je obuhvatilo korisnice vještačke inteligencije, a koje je sproveo panel potrošača pri vladi Japana, 52,4 odsto tinejdžerki je potvrdilo da se konsultuje sa vještačkom inteligencijom o svojim dilemama i brigama što je najveći udio među svim starosnim i polnim grupama, prenosi dnevnik Japan Today.

Više od 30 odsto žena između 20 i 40 godina koristi vještačku inteligenciju u istu svrhu, dok manje od 30 odsto muškaraca to čini među svim starosnim grupama.

Onlajn anketa je sprovedena u februaru među korisnicima generativne vještačke inteligencije od tinejdžerskih godina do onih u 70-im i starijima, anketirano je ukupno 1.442 ljudi, po 103 muškarca i 103 žene u svakoj starosnoj grupi.

Istraživanje je takođe pokazalo da je 38,6 odsto ispitanika reklo da u velikoj mjeri ili donekle vjeruje savjetima vještačke inteligencije o ličnim odnosima i društvenim interakcijama.

Takav trend je bio primjetan među mlađim korisnicima oba pola, pri čemu je ta brojka iznosila 63,1 odsto među tinejdžerkama, navodi japanski dnevnik, prenosi Tanjug.