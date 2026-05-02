Zaharova: Moderna Evropa postala je sponzor terorizma

02.05.2026 13:26

Марија Захарова
Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Moderna Evropa postala je sponzor terorizma nakon što je zažmurila na smrtonosni požar 2014. godine u Domu sindikata u Odesi i nespremnost Ukrajine da istraži ovu tragediju, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ovo ni na koji način ne utiče na finansijsku ili moralnu podršku Kijevu. Očigledno je da je podsticanje nacizma i finansiranje terorizma postalo tradicija u modernoj Evropi", istakla je Zaharova u komentaru povodom 12 godina od tragedije u Odesi.

Ona je upozorila da ukrajinska Vlada nastavlja da odugovlači sa istragom o masakru uprkos svim obećanjima da će je završiti.

Марија Захарова-07032026

Svijet

Zaharova o rješenju za Ukrajinu: EU nije dio pregovora

Ukrajinski nacionalisti su 2. maja 2014. godine zatvorili profederalne demonstrante u Domu sindikata u Odesi i zapalili zgradu. U ovom zločinu poginulo je 48 ljudi, a oko 250 je povrijeđeno u sukobima sa ukrajinskim radikalima.

Evropski sud za ljudska prava je u martu 2015. godine proglasio Ukrajinu krivom zbog neuspjeha u sprečavanju nasilja u Odesi 2014. godine, prenosi Srna.

Sud je presudio da vlasti nisu preduzele mjere za sprečavanje i zaustavljanje nasilja i da nisu blagovremeno sprovele operacije spasavanja ljudi zarobljenih u požaru, podsjeća RIA Novosti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Marija Zaharova

Evropa

Rusija

terorizam

Pročitajte više

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Kijev nije u poziciji da diktira uslove

3 d

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Metode Kijeva slične metodama terorista Džohara Dudajeva

1 sedm

0
Захарова: Запад не одустаје од планова подјеле свијета за своје интересе

Svijet

Zaharova: Zapad ne odustaje od planova podjele svijeta za svoje interese

1 sedm

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Međunarodni sud pravde postao mjesto pravnog rata

2 sedm

0

Više iz rubrike

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Јапан

Svijet

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Japan

4 h

0
Полиција, Француска

Svijet

Eksplozija u kampu u Francuskoj, petoro povrijeđenih, među njima četvoro djece

4 h

0
Син норвешких дипломата

Svijet

Ubio se sin norveških diplomata kojem je Epstin ostavio 5 miliona dolara

4 h

0
Овакву пријетњу Кина није послала Европској унији деценијама

Svijet

Ovakvu prijetnju Kina nije poslala Evropskoj uniji decenijama

5 h

0

  • Najnovije

17

06

Dodik: Dobrovoljačka ulica - sjećanje na nevine žrtve, mučki napad i pogaženu riječ

16

57

Deponija u Lazarevu! Građani negoduju zbog nagomilanog otpada

16

43

Otet naftni tanker kod obale Jemena

16

37

Glumac varao ženu sa 18 godina mlađom, ona mu se ovako osvetila

16

34

Ovo je pet ključnih tačaka Irana za definitivan kraj! Da li će Amerika pristati?

