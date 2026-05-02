Eksplozija u kampu u Francuskoj, petoro povrijeđenih, među njima četvoro djece

Pet osoba, među kojima četvoro djece, povrijeđeno je u eksploziji mobilne kućice u kampu u mjestu Penestin, u departmanu Morbijan na zapadu Francuske, prenosi BFMTV.

Do detonacije je došlo u petak uveče, kada je, prema prvim informacijama iz istrage, 62-godišnja osoba otvorila vrata iznajmljene mobilne kućice, što je, kako se tvrdi, izazvalo promaju koja je dovela do eksplozije.

Povrijeđena su četiri djeteta uzrasta od osam do 13 godina, kao i jedna odrasla osoba. Dvoje djece zadobilo je teške opekotine i nalazi se u životnoj opasnosti, dok su ostali lakše povrijeđeni.

Svi povrijeđeni prebačeni su na liječenje u bolnice u Nantu, prenosi Tanjug.

Lokalne vlasti navele su da je u akciji spasavanja učestvovao veliki broj pripadnika hitnih službi, uključujući četiri helikoptera za medicinski transport.