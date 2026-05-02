Velika tuga! Sedmočlana porodica stradala u požaru

Sedmočlana porodica, uključujući četvoro djece, smrtno je stradala u požaru u ruskom regionu Jugra, u zapadnom Sibiru, saopštio je guverner Ruslan Kuharuk.

Požar je izbio noćas u selu Visoki, u gradu Megion, u privatnoj kući.

"Dok su stigle vatrogasne i spasilačke jedinice, požar se razbuktao i predstavljao je prijetnju od širenja na susjedne objekte", rekao je Kuharuk na svom "Telegram" kanalu.

On je dodao da preliminarni podaci ukazuju na to da je požar izazvan kršenjem pravila protivpožarne bezbjednosti u vezi sa električnim uređajima, prenosi Sinhua, prenosi Srna.