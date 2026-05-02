Žena stradala u požaru

Sedamdesetogodišnja žena smrtno je stradala u požaru koji je izbio rano jutros u zgradi u beogradskom naselju Braće Jerković.

U Hitnoj pomoći potvrdili su da je žena zatečena bez znakova života u stanu koji se nalazi u zgradi u Zaplanjskoj ulici. Požar je izbio u 4.45 časova, prenosi Srna.

