Drama u Beogradu: Majka, sin i maloljetnik planirali ubistvo

01.05.2026 12:58

Foto: MUP Srbije

Policija u Beogradu uhapsila sina, majku i jednog maloljetnika zbog sumnje da su planirali teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje oružja.

"Dana 01. maja 2026. godine, policijski službenici UKP, SBPOK i PU za grad Beograd, u saradnji sa pripadnicima Bezbjednosno informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su lica K. M. (20) i O. M. (50) i jedno maloljetno lice (16), kako bi spriječili izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo na štetu jedne muške osobe sa teritorije Beograda", navode u policiji.

Istog dana izvršen je pretres stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu i tom prilikom su kod maloljetnog lica P. D. pronađena dva pištolja, od kojih jedan sa okvirom i 11 komada municije odgovarajućeg kalibra, dok su kod lica K. M. (20) pronađene instrukcije za izvršenje navedenog krivičnog djela.

Takođe, postoji sumnja da je O. M., majka osumnjičenog K. M., pomogla izvršiocu nakon izvršenja krivičnih dela, na način što je vatreno oružje, umotano u peškir, odnijela u obližnji park i ostavila ga u žbunju, odakle je oružje prenijeto do adrese na kojoj je i pronađeno.

Po nalogu tužioca, licima P. D. (16) i O. M. (50) određeno je zadržavanje do 48 časova.

Isti će biti privedeni u prostorije tužilaštva radi saslušanja dok će maloljetno lice, biti saslušano u prostorijama VJT za maloljetnike u prisustvu roditelja.

