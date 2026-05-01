Preminuo Miodrag kojeg je komšija brutalno pretukao

Miodrag R. (61) kojeg je istukao komšija Bojan T. (41) u selu Sečanica kod Niša, preminuo je u bolničkom krevetu 26. aprila, potvrđeno je "Kuriru" u Univerzitetsko kliničkom centru.

Incident između njih dvojice se dogodio 12. marta uveče kada je Bojan čuo da je Miodrag navodno po ko zna koji put nešto verbalno maltretirao njegovu kćerku koja ima 17 godina.

On je uzeo šipku, ušao u komšijsko dvorište i kako se priča po selu dva ili tri puta udario Miodraga po glavi i stomaku.

"Kurir" je bio u Bojanovom dvorištu gdje je njegova majka ispričala da je sada već pokojni komšija unazad godinu dana svakakve nepristojnosti pričao njenoj unuci i da je to bio motiv za Bojanov afektivni čin.

"Bojanova kćerka je tinejdžerka, a Miodrag joj je valjda dobacivao prethodnih godinu dana. Dobacivao je djevojčici i zadirkivao je. Volio je da psuje, stalno je psovao i znao je da bude vrlo neprijatan", pričaju mještani Sečanice i dodaju:

"Bojanu se kćerka valjda opet požalila na Miodraga i on je 12. marta uletio kod njega u dvorište i nekakvom metalnom šipkom ga izudarao po glavi, rebrima i stomaku... Čuli smo da je Miodrag u teškom stanju, a Bojana je odvela policija".

Žitelji niškog sela kažu da je njihov pretučeni komšija odavno popustio sa živcima.

"Bio je na ratištu i otkad se vratio on je, da kažemo, nezgodan. Ima vrlo težak karakter", ispričale su ranije njegove komšije i dodaju da ovo nije prvi put da je Miodrag R. napadnut, upravo zbog svoje loše naravi.

"Prije mnogo godina, ima 30 sigurno, on je bio izboden. Doduše, izboden je nekim malim nožem, a povrijedio ga je isto komšija iz sela i to opet zbog izgovorenih uvreda", ispričali su.

Osumnjičeni Bojan T. je od incidenta u dvorištu u pritvoru.

Mještani traže blaži tretman za komšiju

Pojedini mještani sela Sečanica kod Niša su uznemireni ovim događajem. Dok jedni osuđuju taj brutalan čin, pojedini pripremaju do sada neuobičajenu peticiju, a koja se odnosi na to da se krivično djelo prekvalifikuje i da se Bojan T. tereti za blaže krivično djelo.

Mještani sela za "Kurir" kažu da je osumnjičeni porodičan čovjek i da nije zapamćen ni po jednom incidentu.

"Mi, njegove komšije iz ulice, znamo da je pretučeni komšija prgav čovjek, znao je da opsuje kada tome nije bilo mjesta. On je dobacivao nešto Bojanovoj kćerki od 17 godina. I to je, kako se priča po selu, radio posljednjih nekoliko mjeseci, čak možda i godinu dana. Bio je nepristojan, da tako kažem i Bojanu je pukao film zbog tog neprimjerenog ponašanja prema njegovom djetetu", rekao je jedan od komšija i dodao:

"Te večeri nije mogao da se suzdrži. Miodrag je udaren dva ili tri puta, ali po kritičnim mjestima, glavi i trbuhu. Mi osuđujemo svakako takvo ponašanje, ali slika se mora sagledati iz više uglova. Bojan nije zaslužio da robija za pokušaj teškog ubistva. Vređao mu je kćerku i on je burno reagovao, branio je dijete. Zato hoćemo da ukažemo peticijom nadležnim organima na to", kažu novinarima pojedini mještani sela Sečanica.