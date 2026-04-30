Marta Kos: EU Obustavila sve isplate Srbiji

ATV
30.04.2026 20:26

Марта Кос
Foto: Screenshot / YouTube

Evropska unija (EU) obustavila je finansijsku podršku Srbiji zbog politike Beograda prema pravosudnom sistemu, izjavila je komesar EU za proširenje Marta Kos.

"U ovom trenutku obustavili smo sva plaćanja (Srbiji) u okviru plana razvoja, jer ponovo vidimo nazadovanje u pravosudnom sistemu. Dok se ovo ne ispravi, zemlja neće moći da dobije finansijsku podršku EU", rekla je Kosova na konferenciji za novinare.

"Politiko" je ranije ovog mjeseca objavio, pozivajući se na Kosovu, da EU razmatra prekidanje finansiranje Srbije sa 1,5 milijardi evra zbog bliskih veza Beograda sa Rusijom.

Marta Kos

Srbija

Evropska unija

EU obustavila isplate Srbiji

