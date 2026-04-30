Igraju "RUSKI RULET" na auto-putu: Da li je vožnja u kontra-smjeru postala jeziv Tik Tok izazov?

Uznemirujući talas incidenata na srpskim auto-putevima ponovo je pokrenuo lavinu pitanja o bezbjednosti u saobraćaju.

Nakon stravične tragedije kod Rume u kojoj je stradalo četvoro mladih ljudi, javnost je uznemirio i novi snimak šlepera kod Dobanovaca koji se kretao u suprotnom smjeru.

Da li je ovaj po život opasan trend postao bizaran društveni izazov ili je riječ o fatalnim propustima pojedinaca?

O ovoj alarmantnoj temi u emisiji „Uranak“ na televiziji K1 govorili su pukovnik policije Dejan Stević i saobraćajni stručnjak prof. dr Milan Vujanić, analizirajući uzroke, reakcije nadležnih i potencijalna rešenja za ovaj gorući problem.

Tragedija kod Rume: Gubitak četiri mlada života

Tragedija koja je potresla Srbiju dogodila se kada je vozač (1978. godište) ušao u kontra-smjer na auto-putu i u trenutku nesreće se kretao brzinom od čak 130 km/h. U direktnom sudaru sa njegovim vozilom, automobil „golf 7“ je uništen, a četvoro mladih izgubilo je živote na licu mjesta.

„U drugom vozilu nalazilo se četvoro mladih: Dejan (24), Lenka (22) i Vuk (20). Jedna osoba je u teškom stanju. Ovo je opasna pojava u društvu, ali i u svijetu,“ istakao je pukovnik Stević.

Tri grupe vozača u kontra-smjeru: Od izazova do nehata

Pukovnik Stević je objasnio da se vozači koji se kreću suprotnim smjerom mogu svrstati u tri osnovne grupe:

Pojedinci svjesno rizikuju živote zarad bizarnih izazova i novčane dobiti, snimajući opasne manevre.



Osobe koje svjesno ulaze u kontra-smjer zbog ličnih ili porodičnih problema.



Vozači starije generacije koji nehatno ulaze u suprotan smjer, uprkos jasnoj saobraćajnoj signalizaciji, jer nisu navikli na moderne saobraćajnice (poput slučaja od prije dva dana kada je vozač iz Kruševca, 1954. godište, ušao u suprotan smjer).

Izazov od 500 evra: Policija na tragu organizatorima

Povodom spekulacija da se za pređen kilometar u suprotnom smjeru na društvenim mrežama nudi nagrada i do 500 evra, Stević navodi da je formiran specijalizovani tim koji prati onlajn prostor.

Prošle godine je procesuirano 47 objava identifikovanih putem društvenih mreža.

Pet aktuelnih slučajeva rešeno je i procesuirano u roku od 24 sata.

Brzina reakcije: U slučaju tragedije kod Rume, vozilo je ušlo na auto-put u 12:50, policija je obaveštena u 12:53, a udes se dogodio u 13:00. Policijske patrole su stigle u 13:10, što pokazuje koliko je malo vremena bilo za reakciju.

Zakonske posljedice

Ukoliko vozač ne ošteti tuđu imovinu i nikoga ne povrijedi, djelo se tretira prekršajno kao nasilnička vožnja za koju su predviđene sljedeće kazne:

Zabrana upravljanja vozilom od 8 ili više mjeseci.



Kazna zatvora od 30 do 60 dana.



Novčana kazna do 140.000 dinara.



14 kaznenih poena (sa 18 se trajno gubi dozvola).

Prof. dr Milan Vujanić: Slučajan ulazak nije moguć

Profesor Vujanić je izričit u stavu da je saobraćajna infrastruktura na auto-putevima projektovana tako da je slučajno skretanje gotovo nemoguće bez grubog ignorisanja pravila.

Saobraćajni znakovi su dimenzija 2 sa 1,7 metara i nemoguće ih je ne primijetiti.

Vujanić postavlja pitanje da li bi ovakvi vozači uopšte trebalo da posjeduju ljekarsko uverenje.

„Čak i da uđete slučajno, rješenje postoji: zaustavite se u zaustavnoj traci, pozovite Auto-moto savez ili policiju da vam pomognu. Ovdje je riječ o potpunom nedostatku empatije i bezosjećajnosti prema drugima,“ zaključio je profesor Vujanić.

Prijedlog novih, oštrijih mjera

Profesor Vujanić smatra da postojeće kazne nisu dovoljne za prevenciju. On predlaže uvođenje dvije dodatne restriktivne mjere:

Trajno oduzimanje vozila kao sredstva izvršenja prekršaja.

Trajna zabrana polaganja vozačkog ispita za povratnike i najteže prekršioce.

(Telegraf)