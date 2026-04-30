Tetka bez razmišljanja donirala bubreg svom bratancu i spasila mu život

Kada je dječija bezbrižnost naglo prekinuta bolešću sa samo devet godina, jedan nesebičan čin ljubavi vratio je nadu i osmijeh na lice mladom Mihajlu Simiću. Njegova tetka, Milena Veselinović, postala je njegov heroj i spasiteljka onog trenutka kada mu je donirala svoj bubreg i time mu produžila i spasila život.

Zahvaljujući njenoj nevjerovatnoj hrabrosti, Mihajlo je izbjegao dugogodišnje čekanje na listi i mučne odlaske na dijalizu, te danas ponovo može da trči i bude zdravo dijete. Transplantacija je uspješno obavljena u jednoj privatnoj bolnici. Mihajlo danas sa osmijehom ističe da se osjeća neuporedivo bolje i dodaje:

– Osjećam se kao da transplantacija nije bila prije devet mjeseci nego prije dvije godine – radosno je rekao dječak.

Samo dva mjeseca nakon intervencije, ovaj nevjerovatni dječak vratio se svojim uobičajenim aktivnostima i sjeo u klupe šestog razreda. Tamo su ga ispred škole sa nestrpljenjem dočekali najbolji drugari Vuk Kocić i Dimitrije Bogojević, sa kojima je zajedno ušao u učionicu. Uprkos odsustvu, Mihajlo je odličan đak, a omiljeni predmet mu je srpski jezik.

Tetkina hrabrost i nesebičnost

Kada je saznala da može da bude donor, tetka Milena se nije dvoumila ni jednog trenutka i bila je presrećna što može da pomogne. Priznaje da se jedino plašila mogućnosti da joj na analizama pronađu neki zdravstveni problem koji bi je spriječio u namjeri da spasi bratanca, s obzirom na to da donor mora biti potpuno zdrav.

Njen oporavak je bio izuzetno brz jer je operacija vađenja bubrega obavljena laparoskopski, što je minimalno invazivna procedura, pa danas odlično funkcioniše i uopšte ne primjećuje nedostatak jednog organa.

Heroji u bijelim mantilima i snažna poruka

Mihajlo i njegova porodica nose predivna iskustva iz bolnice, gdje su ljekari i medicinsko osoblje bili izuzetno ljubazni, puni razumevanja i pružali im ogromnu podršku. Dječak se posebno sjeća doktora koji ga je neposredno pred operaciju ohrabrio i obećao mu da će kući otići boljeg zdravlja, zbog čega tog ljekara danas smatra svojim junakom.

Mihajlu tetka donirala bubreg

Svoju i Mihajlovu priču plemenita tetka Milena je zaključila snažnom porukom za sve ljude:

– Ako imate prilike da budete donor i pomognete nekom svom bliskom... pokušajte. Živi se potpuno normalno sa jednim bubregom, a spasite nekom život – rekla je ona gostujuću na PRVA TV.