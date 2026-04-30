Gradi se nova strateška ruta kao alternativa Ormuskom moreuzu

Nova ruta Egipat – Trst dobija na značaju – ne samo kao privremeno rješenje, već kao dugoročna alternativa koja bi mogla redefinisati saobraćajne tokove između Evrope i Bliskog istoka.

Kriza u Ormuskom moreuzu mijenja globalne tokove

Zbog krize u Ormuskom moreuzu, sve veće nestabilnosti pomorskih ruta i naglog rasta troškova osiguranja brodova, Egipat ubrzano razvija novu stratešku trgovačku rutu koja povezuje Egipat i italijanski Trst – koridor koji bi mogao imati direktne koristi i za Hrvatsku kao dio tog pravca.

Bab el-Mandeb

Rastuće napetosti u regionu Zaliva znatno su poremetile globalne tokove robe. Promet kroz Ormuski moreuz drastično je pao – sa uobičajenih do 178 brodova na svega pet do sedam dnevno, dok su premije osiguranja za ratne rizike skočile sa 0,15 odsto na čak 10 odsto. Posljedice su lančane: više od 230 tankera ostalo je zaglavljeno, a troškovi transporta i energije naglo su porasli.

Nova ruta Egipat – Trst

Egipat se sada pozicionira kao ključno logističko središte između Evrope, Afrike i Bliskog istoka. Nova ruta, zasnovana na takozvanom Ro-Ro koridoru, povezuje egipatsku luku Damieta s italijanskom lukom Trst.

Iz Trsta se roba dalje distribuiše prema zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi – prostoru u kojem Hrvatska ima posebno povoljan geostrateški položaj, prenosi Večernji list.

Prilika za Hrvatsku

Za Hrvatsku ova ruta otvara konkretne razvojne prilike. Luke poput Rijeke i Ploča mogle bi se snažnije uključiti u novi logistički lanac kao komplementarne tačke Trstu – bilo kroz preuzimanje dijela tereta, razvoj skladišnih kapaciteta ili povezivanje željeznicom i putevima prema unutrašnjosti Evrope.

Posebno je važan razvoj željezničkih koridora prema Mađarskoj i dalje prema srednjoj Evropi, čime bi Hrvatska mogla postati važna tranzitna alternativa.

Kako funkcioniše novi koridor

S druge strane, roba iz Evrope transportuje se iz Trsta prema Damieti u Egiptu, zatim kopnenim putem do luke Safaga na Crvenom moru, odakle se kamionima otprema prema zalivskim državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana i Katara.

Ova kombinacija pomorskog i kopnenog transporta nudi bržu i sigurniju alternativu ruti kroz Ormuski moreuz.

Projekat već daje rezultate

Projekat, dogovoren između Egipta i Italije 2023. godine, već pokazuje konkretne rezultate. Od pokretanja krajem 2024. godine kapacitet dostiže oko 420 kamiona sedmično, a interes izvoznika kontinuirano raste, naročito za robu osjetljivu na rokove isporuke.

Jedan operater opisao ju je kao „novi standard u trgovini“. Logističke kompanije poput DHL-a, DSV-a i Kuehne+Nagela bilježe povećanu potražnju, ali i rast troškova zbog poremećaja postojećih lanaca snabdijevanja.

Egipat jača svoju logističku ulogu

Egipat ovim projektom ne odgovara samo na globalne poremećaje, već i na vlastite ekonomske izazove, uključujući pad prihoda od Sueckog kanala i devalvaciju valute.

„Ovaj korak preduzet je u skladu s uputstvima predsjednika Sisija za jačanje sposobnosti Egipta da postane centralna logistička regija“, rekao je egipatski premijer Mostafa Madbuli.

Vlasti u Kairu poručuju da im cilj nije samo odgovoriti na trenutne krize, već dugoročno pozicionirati Egipat kao ključnu vezu između kontinenata i osigurati stabilnost globalnih lanaca snabdijevanja.

Dugoročni značaj rute

Rat na Bliskom istoku i kriza u Zalivu i dalje ostaju ključni faktori koji oblikuju globalnu trgovinu energijom. Upravo zato nova ruta Egipat – Trst dobija na značaju – ne samo kao privremeno rješenje već kao dugoročna alternativa koja bi mogla redefinisati prometne tokove između Evrope i Bliskog istoka.