Stanje u Hormuzu ponovo napeto, Iranci najavili odgovor na američki napad na brod

Nakon što je Američka centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je nastavila primjenu blokada na iranske luke te naglasila da su presreli jedan od iranskih brodova, Teheran je najavio žestok odgovor.

Povodom novih napetosti u Hormuškom moreuzu oglasio se Centralni štab Iranske revolucionarne garde, te su naglasili da se priprema odgovor na američku akciju.

„Agresorska Amerika prekršila je primirje i počinila pomorsko piratstvo pucajući na jedan od komercijalnih brodova u vodama Omanskog mora i onesposobljavajući njegov navigacioni sistem iskrcavanjem nekoliko svojih terorističkih marinaca na palubu spomenutog plovila“, naveli su iz Teherana.

Takođe, još jednom su ponovili da Amerika sprovodi oružano piratstvo.

„Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo od strane američke vojske“, saopšteno je.

Zbog cjelokupne situacije iz Irana su ranije takođe naglasili da još uvijek nisu donijeli odluku da li će učestvovati u nastavku pregovora sa Amerikom, koji su trebali biti održani u Pakistanu početkom ove sedmice.

Iranski pregovarački tim naglasio je da neće biti pregovora sve dok je na snazi deklaracija američkog predsjednika Donalda Trampa o pomorskoj blokadi Irana, prenosi Kliks.