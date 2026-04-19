Iran odustao od mirovnih pregovora sa Amerikom

19.04.2026 20:47

Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Iran je odbio da učestvuje u drugom krugu pregovora sa Sjedinjenim Državama, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA.

IRNA navodi da su prekomjerni, nerazumi i nerealni zahtjevi SAD, stalne promjene stava, kontinuirane kontradiktorne izjave, zajedno sa takozvanom pomorskom blokadom i prijetećom retorikom, dodatno blokirali napredak u pregovorima.

Ranije danas američki predsjednik Donald Tramp rekao je da njegovi predstavnici putuju u Islamabad kako bi učestvovali u pregovorima o Iranu.

Ambasador SAD pri UN Majk Volc takođe je rekao da će se razgovori između SAD i Irana nastaviti u naredna 24 časa.

