Iran odustao od mirovnih pregovora sa Amerikom

Autor:ATV
Komentari:0
Iran je odbio da učestvuje u drugom krugu pregovora sa Sjedinjenim Državama, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA.
IRNA navodi da su prekomjerni, nerazumi i nerealni zahtjevi SAD, stalne promjene stava, kontinuirane kontradiktorne izjave, zajedno sa takozvanom pomorskom blokadom i prijetećom retorikom, dodatno blokirali napredak u pregovorima.
Ranije danas američki predsjednik Donald Tramp rekao je da njegovi predstavnici putuju u Islamabad kako bi učestvovali u pregovorima o Iranu.
Ambasador SAD pri UN Majk Volc takođe je rekao da će se razgovori između SAD i Irana nastaviti u naredna 24 časa.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
35
22
24
22
15
22
10
21
58
Trenutno na programu