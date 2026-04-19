Prve projekcije nakon izbora u Bugarskoj: Stranka Rumena Radeva osvojila najviše glasova

Autor:

ATV
19.04.2026 20:32

Румен Радев на конференцији за новинаре
Foto: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Šest političkih grupacija ulazi u 52. saziv Narodne skupštine Bugarske nakon današnjih parlamentarnih izbora održanih u toj zemlji, a prema prvim projekcijama najviše glasova osvojila je lista "Progresivna Bugarska", koju je osnovao bivši bugarski predsednik Rumen Radev, sa 39,2 odsto glasova, pokazuju izlazne ankete agencije Trend.

Koalicija GERB-SDS Bojka Borisova druga je sa 15,1 odsto glasova.

Sledi lista "Nastavljamo promjene - Demokratska Bugarska" sa 13,3 odsto, Pokret za prava i slobode (DPS) sa 8,1 odsto, kao i "Vazraždane" sa 5,0 odsto, navode mediji.

Koalicija "BSP - Ujedinjena ljevica" osvojila je 4,2 odsto glasova, čime prelazi izborni prag.

Izlaznost na izborima iznosila je 43,4 odsto do 20 časova, prema podacima agencije Trend.

U Bugarskoj su jutros u 7 časova po lokalnom vremenu otvorena birališta za sedme vanredne parlamentarne izbore u zemlji od 2021. godine, a zatvorena su u 20 sati po lokalnom vremenu, dok će glasanje biti produženo do 21 sat na mjestima na kojima bude velikih redova, navode mediji.

Prema preliminarnim podacima, više od 6,5 miliona građana ima pravo glasa, iako će konačan broj biti potvrđen nakon dana izbora.

Glasanje se odvija na 11.995 mjesta širom Bugarske, uključujući mobilne kutije za glasanje za osobe sa invaliditetom, kao i na 493 mjesta u 55 stranih zemalja.

Ukupno 4.786 kandidata se takmiči za 240 mjesta u 52. sazivu Narodne skupštine, koji predstavljaju 14 stranaka, 10 koalicija i jednog nezavisnog kandidata, javljaju mediji.

