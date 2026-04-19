Šnicle mu došle glave! Zbog preglasnog lupanja reagovala policija

Autor:ATV
Komentari:0
Policija u njemačkoj pokrajini Bavarskoj morala je da reaguje kada je spor zbog pripremanja šnicli prerastao u direktan sukob.
Jedan 61-godišnji muškarac napao je verbalno i fizički komšiju u bavarskom gradu Gajzelheringu zbog, kako je rekao, preglasnog lupanja šnicli, javlja DPA.
Policija navodi da je taj stariji muškarac otišao u stan komšije u stambenoj zgradi, vrijeđao ga i udario mu šamar.
Nije jasno da li se navodno glasno lupanje dogodilo tokom zakonski propisanih "sati tišine" u Njemačkoj - između 22.00 i 6.00 časova, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
32 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Trenutno na programu