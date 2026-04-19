Šnicle mu došle glave! Zbog preglasnog lupanja reagovala policija

Policija u njemačkoj pokrajini Bavarskoj morala je da reaguje kada je spor zbog pripremanja šnicli prerastao u direktan sukob.

Jedan 61-godišnji muškarac napao je verbalno i fizički komšiju u bavarskom gradu Gajzelheringu zbog, kako je rekao, preglasnog lupanja šnicli, javlja DPA.

Policija navodi da je taj stariji muškarac otišao u stan komšije u stambenoj zgradi, vrijeđao ga i udario mu šamar.

Nije jasno da li se navodno glasno lupanje dogodilo tokom zakonski propisanih "sati tišine" u Njemačkoj - između 22.00 i 6.00 časova, prenosi Srna.