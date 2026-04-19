Stroža pravila mijenjaju mapu Evrope: Njemačka više nije broj jedan

Njemačka više nije glavna destinacija za tražioce azila u EU i pala je na četvrto mjesto prvi put od 2015. godine u statistici bloka o zahtjevima za azil, objavio je list "Velt am zontag".
Pozivajući se na povjerljivi dokument Evropske komisije, list piše da je broj zahtjeva za azil u Njemačkoj opao za 23 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 28.922, prenosi Srna.
Kao rezultat toga, Njemačka je zauzela četvrto mjesto u EU, iza Francuske, Španije i Italije.
Stručnjaci pad pripisuju strožim graničnim kontrolama na njemačkim kopnenim granicama, strožoj migracionoj politici Vlade i smanjenju priliva izbjeglica iz Sirije i Ukrajine.
Istovremeno, državljani Avganistana ostaju najveća grupa tražilaca azila u Njemačkoj, čineći čak 38 odsto svih zahtjeva.
Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint poništio je u maju 2025. godine direktivu iz 2015. godine koja je dozvoljavala tražiocima azila da uđu u Njemačku.
Prema novoj politici, migranti mogu biti vraćeni na granici ako su već podnijeli zahtjev za azil u drugim zemljama EU, iako se izuzeci primjenjuju na ranjive grupe kao što su trudnice i djeca.
Takođe je najavljeno povećanje broja federalnih policajaca koji obavljaju granične kontrole.
