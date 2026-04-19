Nova jeziva tragedija: Opet stradao motociklista!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 sati dogodila na putu Kragujevac-Kraljevo, kod Ravnog Gaja, poginuo je motociklista.
Kako tvrdi "Kurir", u pitanju je mladić star 28 godina iz sela Pajsijević kod Gruže.
- Na dionici puta od Ravnog Gaja prema Gruži, kod skretanja za selo Ljubić, nekoliko minuta prije 12 časova, došlo je do jezivog udesa. Nažalost, vozaču motocikla nije bilo spasa - dodao je izvor.
Na mjesto saobraćajne nesreće brzo su upućene ekipe Hitne pomoći i policija.
Saobraćaj je na ovoj dionici bio u prekidu.
- Policija je obavila uviđaj i utvrđuju se uzroci saobraćajne nesreće - dodao je izvor.
