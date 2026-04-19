Sićušni mravi postaju higijeničari uvlačeći se u čeljusti većih mrava i čisteći ih

19.04.2026 16:47

Foto: pexels/ Rafael Minguet Delgado

Mravi su poznati po mnogo čemu. Tuku se, ujedaju i ponekad se takmiče za svaku mrvicu. Toj listi sad vjerovatno možemo dodati usluge čišćenja.

U junu 2006. godine, Mark Mofet, entomolog iz Smitsonovskog nacionalnog prirodnjačkog muzeja, osmotrio je i fotografisao neobičnu interakciju u pustinji Arizone između dvije vrste mrava. Nadao se da će se vratiti u pustinju kako bi prikupio više podataka, ali se nije vratio. Stoga je njegov rad zasnovan na opservacijama tokom petodnevnog perioda prije 20 godina. Objasnio je da ih objavljuje sad, djelimično zbog toga što niko drugi nije izvjestio o takvom ponašanju.

Mofet je video velike mrave žeteoce (Pogonomyrmex barbatus) koji stoje potpuno mirno u blizini gnezda kupastih mrava (neopisana vrsta roda Dorymyrmex), dok su ovi manji insekti puzali svuda po njima. Osim fotografisanja u visokoj rezoluciji, detaljno je pisao o onome što je video, zabolježivši najmanje 90 posebnih interakcija.

One su obično slijedile sličan obrazac. Žetelac bi ponekad prišao ulazu u gnezdo kupastih mrava i zauzeo ukočen stav, često sa širom otvorenim čeljustima i ispruženim nogama.

Kupasti mravi bi onda lizali i grickali tijelo mrava žeteoca i čak čistili unutrašnjost njihovih otvorenih čeljusti. Tokom ovih sesija, mravi žeteoci nikad nisu napadali manje insekte. Mofeta je to podsjetilo na način kako neke ribe ispituju usta velikih predatora.

„Postajao sam sve uvereniji da je ovaj Dorymyrmex prvi zabilježeni 'mrav čistač'“, napisao je Mofet.

Saradnja insekata

Da bi testirao ovu hipotezu, ostavio je uginule mrave žeteoce blizu gnezda kupastih mrava. Iako su nakratko pregledali tela, nisu izvodili ponašanje lizanja i grickanja. To sugeriše da takvo ponašanje zavisi od signala živih mrava, a ne da manja stvorenja tragaju za hranom.

Mofet je kontaktirao nekoliko biologa da bi pomogli u objašnjenju zašto se mravi ponašaju na ovaj način. Što se mrava žetelaca tiče, čišćenje bi moglo ukloniti patogene sa teško dostupnih mjesta. Takođe bi moglo biti da kupasti mravi prenose antigljivične ili antibakterijske supstance na veće mrave.

Što se kupastih mrava tiče, ovo partnerstvo možda pruža zaštitu. Stalni kontakt bi mogao prenijeti feromone žetelaca koji smanjuju agresiju većih insekata. Takođe bi mogli poboljšati ishranu jedući ulja ili druga jedinjenja koja se nalaze na oklopu mrava žetelaca.

Iako mnoga pitanja ostaju bez odgovora, istraživanje barem pruža redak uvid u harmoničniju stranu života insekata. „U svijetu gde većina mrava krade, tuče se i nadmudruje međusobno, izgleda da dve vrste u pustinji Arizone ostavljaju prostor za neočekivanu saradnju“.

