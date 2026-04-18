Gugl aplikacija za koju možda niste čuli, a besplatna je i korisna

ATV
18.04.2026 15:24

Гугл апликација за коју можда нисте чули, а бесплатна је и корисна
Foto: Pixabay

U moru aplikacija za obradu fotografija, većina se svodi na dvije krajnosti - ili imaju samo osnovne filtere, ili su kompleksni alati koji zahtijevaju skupe pretplate. Tu na scenu stupa Snepsid.

Snepsid je aplikacija kompanije Gugl, i na prvi pogled možda djeluje prilično skromno - otvorite fotografiju, izaberete alat i pomjerite slajder. Međutim, kada se malo dublje istraži, postaje jasno da je riječ o izuzetno sposobnom editoru.

Pored standardnih opcija poput podešavanja osvjetljenja, kontrasta i boja, Snepsid nudi i napredne funkcije kao što su selektivne izmjene.

To znači da možete, na primjer, posvijetliti lice bez uticaja na pozadinu, ili izoštriti tekst na fotografiji bez da trava u pozadini izgleda neprirodno oštro.

Jedna od najjačih karakteristika aplikacije je podrška za RAV fotografije - opcija koja je inače rezervisana za desktop softver. Zahvaljujući tome, moguće je detaljno podešavati svaki segment fotografije potpuno besplatno. Fotografije snimljene u RAV formatu zadržavaju mnogo više informacija, što daje veću slobodu u obradi.

Nauka i tehnologija

Gugl ubacuje vještačku inteligenciju u sve aplikacije: Evo kako da to spriječite

Velika prednost Snepsid je i njegova pristupačnost. Kriva učenja je vrlo blaga - aplikacija može biti jednostavna onoliko koliko vam je potrebno, ali i dovoljno kompleksna za naprednije korisnike. Za osnovne izmjene nije potrebno prolaziti kroz komplikovane menije, što dodatno ubrzava rad, prenosi B92.

Ako vam se čini da je editor fotografija na vašem telefonu previše ograničen, Snepsid je više nego vrijedna alternativa. U mnogim situacijama, nudi čak i bolje mogućnosti od pojedinih plaćenih aplikacija koje ciljaju istu publiku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

