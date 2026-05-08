Devetočlana porodica Gajić dobila novu kuću

Izgrađena je kuća za devetočlanu porodicu Gajić iz opštine Ribnik, koja je živjela u teškim uslovima. Projekat Organizacije "Srbi za Srbe", podržali su brojni donatori iz Srpske.

Osamnaestogodišnju Stojanu Gajić, težak život i djetinjstvo nisu spriječili da bude odlična učenica. Niže uspjehe na takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti. Sa tri starije sestre i tri mlađa brata dobila je krov nad glavom i prvi put ima svoju sobu i malo privatnosti.

Zanimljivosti Kako zaista izgleda Maša iz crtanog Maša i Medo

Otac sedmoro djece, Đuro Gajić, borac je prve kategorije. Od rata do danas, ovu višečlanu porodicu prati teška životna priča i zato im je kuća, koju su napokon dobili, znači novi život.

"Imam nešto i blaga i stoke, preživljava se. Primam borački dodatak, a supruga prima 750 maraka", priča Đuro, prenosi RTRS.

Godinu dana trajala je gradnja kuće od 170 kvadrata. Izgrađene su četiri sobe, dva kupatila, obezbijeđen je namještaj i bijela tehnika, a sve je koštalo 150.000 maraka.

"Opština Ribnik nam je od samog starta pomogla u projektnoj dokumentaciji za izgradnju ove kuće, te nekolicina drugih ljudi koji su se svojim donacijama uključili u našu kampanju", rekao Mladen Malić, koordinator projekta "Srbi za Srbe".

Tenis Dino Prižmić otkrio šta mu je Đoković rekao poslije meča

Izgradnjom kuće, djeci i porodici Gajić vraćeno je dostojanstvo s obzirom na to da su godinama u socijalnoj potrebi i da su živjeli kao podstanari.

"Opština Ribnik zajedno sa Centrom za socijalni rad sve vrijeme učestvuju u njihovom životu. Trudili smo se maksimalno da djeca ne oskudijevaju ni u čemu. Redovno prate nastavu, učestvuju u svim akcijama", istakla je zamjenik načelnika opštine Ribnik Daliborka Davidović.

Kao i svaki projekat izgradnje kuće u okviru Organizacije "Srbi za Srbe“, prilikom prikupljanja sredstava, pomogao je veliki broj donatora među kojima je i Boračka organizacija Republike Srpske.