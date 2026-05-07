Akcija u Živinicama: Pretresaju se objekti Naila Jusića

07.05.2026 10:42

Foto: ATV BL

Sektor kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona vrši pretres na nekoliko lokacija u Živinicama.

Pretresi se vrše u okviru istrage koju Tužilaštvo Tuzlanskog kantona vodi protiv Naila Jusića, predsjedavajućeg Gradske skupštine Živinice, potvrđeno je iz MUP-a TK.

U toku je pretres njegovih privatnih objekata, a pripadnici specijalne policije se nalaze i ispred Gradske uprave Živinice

Prema dostupnim informacijama u toku je i pretres Uprave Doma zdravlja Živinice.

Jusić je osumnjičen za više krivičnih d‌jela među kojima su zloupotreba službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i primanje nagrade ili drugog oblika koristi u sticanju za trgovinom uticajem.

(Tuzlanski.ba)

