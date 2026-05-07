Sutra ispalata aprilskih penzija

Ministarstvo finansija Republike Srpske informiše javnost da će sutra, 08. maja biti isplaćene aprilske penzije u Republici Srpskoj za koje je u Budžetu Republike Srpske obezbjeđeno ukupno 180.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske će u predstojećem periodu, u procesu izrade rebalansa budžeta, voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je više za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije.

Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano je povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj.