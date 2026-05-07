Dizel na pojedinim pumpama pao ispod 2,90 KM

ATV
07.05.2026 08:22

Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.
Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine nastavljaju padati, a posljednjih dana zabilježena su nova pojeftinjenja dizela na više lokacija.

Prema podacima s terena, u Sarajevu i okolnim naseljima dizel D5 na pojedinim pumpama već košta manje od 3 KM po litru. Na nekim prodajnim mjestima cijena se kreće od 2,81 KM do 2,86 KM.

Najniže cijene trenutno su zabilježene u Gladnom Polju, gd‌je litar dizela košta 2,81 KM, dok se na većem broju pumpi u gradu cijene uglavnom kreću između 2,87 KM i 2,89 KM.

S druge strane, određene benzinske pumpe i dalje drže cijene iznad granice od 3 KM. Na tim lokacijama litar dizela prodaje se po cijenama od 3,24 KM do 3,31 KM, iako su i tu evidentirana manja sniženja u odnosu na prethodni period.

Pad cijena goriva predstavlja olakšanje za građane, posebno za vozače koji svakodnevno koriste automobile.

Iako su na pojedinim pumpama zabilježene manje oscilacije i blaga poskupljenja, ukupni trend na tržištu trenutno ide u pravcu nižih cijena goriva.

(Vijesti.ba)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

