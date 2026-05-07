Dizel na pojedinim pumpama pao ispod 2,90 KM

Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine nastavljaju padati, a posljednjih dana zabilježena su nova pojeftinjenja dizela na više lokacija.

Prema podacima s terena, u Sarajevu i okolnim naseljima dizel D5 na pojedinim pumpama već košta manje od 3 KM po litru. Na nekim prodajnim mjestima cijena se kreće od 2,81 KM do 2,86 KM.

Najniže cijene trenutno su zabilježene u Gladnom Polju, gd‌je litar dizela košta 2,81 KM, dok se na većem broju pumpi u gradu cijene uglavnom kreću između 2,87 KM i 2,89 KM.

Društvo Privremeni prekid subvencije za gorivo na Petrolovim pumpama

S druge strane, određene benzinske pumpe i dalje drže cijene iznad granice od 3 KM. Na tim lokacijama litar dizela prodaje se po cijenama od 3,24 KM do 3,31 KM, iako su i tu evidentirana manja sniženja u odnosu na prethodni period.

Svijet Njemačka najavljuje uvođenje fleksibilnog radnog vremena

Pad cijena goriva predstavlja olakšanje za građane, posebno za vozače koji svakodnevno koriste automobile.

Iako su na pojedinim pumpama zabilježene manje oscilacije i blaga poskupljenja, ukupni trend na tržištu trenutno ide u pravcu nižih cijena goriva.

(Vijesti.ba)