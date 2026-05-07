Veliko otkriće naučnika: Lijek za pritisak ubija bakteriju otpornu na antibiotike

Lijek za krvni pritisak mogao bi postati novo oružje protiv jedne od najčešćih i najtežih bakterijskih infekcija za liječenje, pokazuje novo istraživanje.

Tim naučnika, predvođen istraživačima sa Istraživačkog instituta Hjuston metodist (Houston Methodist Research Institute) u Teksasu, otkrio je da lijek kandesartan cileksetil (Candesartan cilexetil) može pomoći u zaustavljanju meticilin-rezistentnog zlatnog stafilokoka (methicillin-resistant Staphylococcus aureus), poznatog kao MRSA (MRSA).

U laboratorijskim i životinjskim studijama lijek je narušio ćelijsku membranu bakterije, ometajući njene funkcije i na kraju uništavajući bakteriju.

Nauka i tehnologija Arheolozi pronašli ostatke rimskog kupatila

Lijek, poznat i kao CC (CC), jeftin je i već se široko koristi za liječenje visokog krvnog pritiska i srčane slabosti, što ga čini posebno privlačnom opcijom ako se njegova efikasnost protiv MRSA potvrdi u ispitivanjima na ljudima.

„Mislim da je CC jedan od najuzbudljivijih agenasa koje smo otkrili”, rekao je Elefterios Milokanis (Eleftherios Mylokanis), glavni autor studije, za Sajens alert (ScienceAlert).

Milokanis je specijalista za zarazne bolesti u Akademskom institutu Hjuston metodist (Houston Methodist Academic Institute) i kaže da je MRSA jedan od najčešćih otpornih patogena koje viđa u praksi.

MRSA može izazvati infekcije kože, pluća ili čak krvotoka, a prema procjenama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti svake godine dovodi do više od 70.000 teških infekcija i 9.000 smrtnih slučajeva u SAD.

Mikroorganizmi otporni na antibiotike, poput MRSA, predstavljaju rastuću prijetnju javnom zdravlju i bili su direktno odgovorni za više od 1,27 miliona smrtnih slučajeva širom svijeta 2019. godine.

Međutim, uprkos sve većem pritisku, razvoj novih lijekova ne prati rast problema. Milokanis kaže da je jedan od razloga to što antibiotici nisu naročito profitabilni, pa kompanije nemaju snažan finansijski motiv za njihov razvoj.

Svijet Kruzer se pretvara u plutajuću grobnicu: Brodski ljekar objavio crne prognoze o putnicima

„Tržište je potpuno izokrenuto”, rekao je Milokanis.

„Što je antibiotik bolji, to ga manje želimo koristiti jer strahujemo da će se razviti otpornost.”

Milokanis i njegov tim tragaju za novim obećavajućim kandidatima.

U ranijem radu koristili su crve zaražene MRSA kako bi testirali više od 80.000 jedinjenja. Samo nekolicina lijekova pomogla je crvima da se izbore s infekcijom, a kandesartan cileksetil bio je jedan od njih.

Da bi detaljnije ispitali potencijal ovog lijeka, naučnici su analizirali njegovu interakciju s MRSA pomoću simulacija i naprednih tehnika snimanja.

Takođe su analizirali genetski materijal, male molekule i lipide uključene u proces, te testirali koliko dobro lijek djeluje u kombinaciji s različitim antibioticima.

Društvo Škorpije čeka važan poslovni sastanak, Ovnovi opčinjeni jednom osobom

„Počeli smo graditi korak po korak, blok po blok”, rekao je mikrobiolog Hjuston metodista (Houston Methodist) Nagendran Tarmalingam (Nagendran Tharmalingam), prvi autor studije.

„Otkrili smo kako ovaj lijek oštećuje membranu.”

Membrana je ključni dio ćelije jer joj daje strukturu i služi kao zaštitna barijera.

Vezujući se za membranu MRSA, prodirući u nju i narušavajući je, lijek je oslabio i uništio bakteriju. Snimci su pokazali da lijek pravi rupe u membrani bakterije kroz koje curi sadržaj ćelije.

Tim je takođe otkrio da kandesartan cileksetil može pomoći u borbi protiv upornih MRSA bakterija koje mogu mirovati u organizmu i kasnije se ponovo aktivirati.

Pored toga, kombinacija kandesartan cileksetila s postojećim antibioticima, poput gentamicina (gentamicin), stvorila je snažniji efekat pri nižim dozama nego kada se svaki lijek koristi pojedinačno.

Svijet Sin milionera brutalno ubio maćehu iz Crne Gore

U modelima na miševima kandesartan cileksetil značajno je smanjio količinu bakterija, što dodatno ukazuje da bi lijek mogao biti obećavajuće oružje protiv MRSA kod ljudi.

Tim trenutno razvija slične lijekove, hemijski modifikujući kandesartan cileksetil kako bi dobili nova jedinjenja koja su efikasnija i potencijalno imaju manje nuspojava, rekao je Tarmalingam.

Naučnici se nadaju saradnji sa farmaceutskom ili biotehnološkom kompanijom kako bi nastavili testiranja na ljudima, a prvi odgovori su, kako navode, ohrabrujući.

„Pokušavamo ovo prebaciti iz laboratorije u bolnice”, poručio je Tarmalingam.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Nature Communications.