Podržana inicijativa SNSD-a: Smanjenje notarskih usluga za mlade bračne parove pri kupovini prve nekretnine

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da treba u što kraćem roku utvrditi određeni procenat umanjenja nagrade notara i definisati uslove koje trebaju ispuniti mladi bračni parovi koji kupuju prvi stambeni objekat, te traži od Ministarstva pravde i Notarske komore da se hitno uključe u realizaciju navedene inicijative i da rješenja donesu u što kraćem roku.

Važećim uredbama predviđena su umanjenja od 50 odsto za lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći, ratni vojni invalidi od I do IV kategorije, članovi porodice poginulih i nestalih boraca Republike Srpske, žrtve ratne torture, civilna lica sa invaliditetom koja su korisnici prava na ličnu invalidninu, lica koja boluju od rijetkih bolesti i djeca bez roditeljskog staranja.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić navodi da je ovo još jedna u nizu mjera koje pružaju podršku natalitetu, te ostanku mladih u njihovoj otadžbini.