Danas komemoracija Bobanu Kusturiću

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na Gradskom groblju Vrbanja u 14 časova.

Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtjevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi. Bobana Kusturića, predsjednik Republike Srpske odlikovao je Ordenom Miloša Obilića. (RTRS)

