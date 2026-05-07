"Bošnjački ataci na imovinu Srpske i SPC"

Vlada Republike Srpske obavijestila je Savjet bezbjednosti UN o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji BiH da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu "države".

U Izvještaju Vlade Republike Srpske se navodi da većina bošnjačkih političkih stranaka ima isti cilj - preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske i njeno prenošenje na nivou institucija BiH, čime bi Srpska bila politički i pravno dezavuisana.

To uključuje, piše u dokumentu, prirodne resurse, puteve, škole i bolnice, čime bi kontrola nad njima prešla u ruke Bošnjaka.

"U međuvremenu, jedan sud u FBiH knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovine u vlasništvu `države`, što predstavlja čistu konfiskaciju koja direktno ugrožava imovinska, vjerska i istorijska prava Srpske pravoslavne crkve", upozoreno je u najnovijem izvještaju Vlade Republike Srpske.

U Izvještaju se ukazuje da je neskrivena opstrukcija Republike Srpske i njenih građana od bošnjačkog političkog establišmenta ponovo došla do izražaja kada je blokirano otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.

"Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga", piše u dokumentu.

U Izvještaju se navodi da je Krnjićeva blokada prouzrokovala velike ekonomske gubitke za Republiku Srpsku i BiH jer su putnici i teretni saobraćaj prisiljeni da koriste već preopterećeni stari prelaz.

"Da bi BiH bila uspješna, bošnjački politički establišment mora prihvatiti Dejtonski sporazum, uključujući i ustavnu validaciju Republike Srpske kao entiteta sa visokim stepenom autonomije. Republika Srpska poziva Savjet bezbjednosti UN da aktivno podrži dosljedno sprovođenje Dejtonskog sporazuma od svih aktera, kako unutar, tako i van BiH", naglašava se u Izvještaju Vlade Srpske.