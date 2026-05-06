Krmača kod domaćina Marka oprasila 33 praseta

U selu Laćarak kod Sremske Mitrovice dogodilo se pravo čudo koje ovih dana budi pažnju mještana i šire javnosti!
Na farmi kod domaćina Marka, jedna krmača je oprasila nevjerovatna 33 praseta — broj koji zvuči gotovo nestvarno, prenosi na Fejsbuku Laćarak selo.
Ono što ovu priču dodatno izdvaja jeste činjenica da ovoga puta nema mjesta za sumnju i šalu.
Nisu u pitanju dosetke ni preuveličavanja postoje svjedoci, kao i video zapisi koji potvrđuju ovaj nesvakidašnji događaj.
Od ukupno 33 praseta, nažalost jedno nije preživjelo, ali i pored toga, rezultat ostaje impresivan i vrijedan divljenja.
Ovo je dokaz dobrog uzgoja, brige i posvećenosti domaćina.
"Bravo za domaćina Marka i gazdinstvo Doskoči", navodi se u objavi.
