Krmača kod domaćina Marka oprasila 33 praseta

U selu Laćarak kod Sremske Mitrovice dogodilo se pravo čudo koje ovih dana budi pažnju mještana i šire javnosti!

Na farmi kod domaćina Marka, jedna krmača je oprasila nevjerovatna 33 praseta — broj koji zvuči gotovo nestvarno, prenosi na Fejsbuku Laćarak selo.

Ono što ovu priču dodatno izdvaja jeste činjenica da ovoga puta nema mjesta za sumnju i šalu.

Nisu u pitanju dosetke ni preuveličavanja postoje svjedoci, kao i video zapisi koji potvrđuju ovaj nesvakidašnji događaj.

Od ukupno 33 praseta, nažalost jedno nije preživjelo, ali i pored toga, rezultat ostaje impresivan i vrijedan divljenja.

Ovo je dokaz dobrog uzgoja, brige i posvećenosti domaćina.

"Bravo za domaćina Marka i gazdinstvo Doskoči", navodi se u objavi.