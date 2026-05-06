Logo
Large banner

Jedan strog običaj za Đurđevdan mnogi zaboravljaju

Autor:

ATV
06.05.2026 20:22

Komentari:

0
Свети Георгије
Foto: Screenshot

Jedan od najvažnijih i najljepših proljećnih praznika u Srbiji nosi sa sobom bogatstvo običaja koji su se vijekovima prenosili s koljena na koljeno.

Đurđevdan nije samo crkveni praznik on je spoj hrišćanske tradicije i mnogo starijih, narodnih vjerovanja koja slave prirodu, život i obnovu.

Најновија вијест

Hronika

Preminuo legendarni Vladimir Cvetković

Crkva na ovaj dan obilježava stradanje Sveti Đorđe, ali su običaji koji ga prate često mnogo stariji i vezani za buđenje prirode i dolazak toplijih dana.

Granica između zime i ljeta

U narodnom verovanju, Đurđevdan predstavlja prelaz iz zime u ljeto. Zato se ovaj praznik povezuje sa zdravljem ukućana, plodnošću zemlje i stoke, ali i ljubavlju i sklapanjem brakova, piše “Prva”.

Mnogi običaji imaju zaštitnu i "magičnu" ulogu – vjerovalo se da upravo na ovaj dan treba prizvati sreću i otjerati zlo.

Običaji u različitim krajevima

U nekim dijelovima Srbije, poput istočne Srbije, domaćini dovode jagnjad pred crkvu na blagoslov.

Sveštenik ih osvećuje, a potom se prinose na trpezu kao simbol žrtve i blagostanja.

Срђан Амиџић

Banja Luka

Amidžić o uspjesima gradske Uprave Banjaluka: Pamtićemo vas

Postojao je i običaj da se oko sela ore zaštitni krug kako bi se selo sačuvalo od nepogoda i zlih sila.

Narodna vjerovanja i znakovi

Za Đurđevdan se vezuju i brojna vjerovanja:

  • ne valja spavati popodne tog dana – "da ne boli glava"
  • ako je vrijeme vedro – godina će biti rodna
  • ako pada kiša ljeto će biti sušno
  • koliko puta zagrmi prije praznika – toliko će biti "tovara žita“.

Na ikonama, Sveti Đorđe je prikazan kao ratnik na konju koji kopljem ubija aždaju.

Ta scena simbolizuje pobjedu dobra nad zlom i vjere nad neznaboštvom, prenosi Ona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

đurđevdan

Đurđevdan običaji

Sveti Đorđe

Sveti Georgije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ален Шеранић на састанку на којем је одлучено да родитељи-његоватељи задржавају право на накнаду и након што дијете са потешкоћама у развоју наврши 30 година.

Društvo

Izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti ne ukidaju već proširuju prava

2 h

0
Икону Светог Ђорђа урадио је Новак Ђукић, теслићки иконописац.

Društvo

Mozaik Svetog Georgija svjetlo dana ugledao uoči Đurđevdana

2 h

0
Светог Ђорђа су мучили јер није хтио да се одрекне вјере: Поштују га и муслимани

Društvo

Svetog Đorđa su mučili jer nije htio da se odrekne vjere: Poštuju ga i muslimani

6 h

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Društvo

Poznati meteorolog nema lijepe vijesti

6 h

0

  • Najnovije

22

01

Pucnjava u Vašingtonu: Napadač gađao policiju blizu kolone Džej Di Vensa

21

55

Smajilović za ATV: Ukidanje američkih sankcija trijumf za Republiku Srpsku

21

40

Objavljen snimak: Superćelijska oluja stigla u Evropu

21

20

Hodočasnike iz Srpske presrela policija FBiH

21

05

Div iz Slovenije ugasio fabriku i preselio proizvodnju u BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner