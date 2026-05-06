Jedan strog običaj za Đurđevdan mnogi zaboravljaju

Jedan od najvažnijih i najljepših proljećnih praznika u Srbiji nosi sa sobom bogatstvo običaja koji su se vijekovima prenosili s koljena na koljeno.
Đurđevdan nije samo crkveni praznik on je spoj hrišćanske tradicije i mnogo starijih, narodnih vjerovanja koja slave prirodu, život i obnovu.
Crkva na ovaj dan obilježava stradanje Sveti Đorđe, ali su običaji koji ga prate često mnogo stariji i vezani za buđenje prirode i dolazak toplijih dana.
U narodnom verovanju, Đurđevdan predstavlja prelaz iz zime u ljeto. Zato se ovaj praznik povezuje sa zdravljem ukućana, plodnošću zemlje i stoke, ali i ljubavlju i sklapanjem brakova, piše “Prva”.
Mnogi običaji imaju zaštitnu i "magičnu" ulogu – vjerovalo se da upravo na ovaj dan treba prizvati sreću i otjerati zlo.
U nekim dijelovima Srbije, poput istočne Srbije, domaćini dovode jagnjad pred crkvu na blagoslov.
Sveštenik ih osvećuje, a potom se prinose na trpezu kao simbol žrtve i blagostanja.
Postojao je i običaj da se oko sela ore zaštitni krug kako bi se selo sačuvalo od nepogoda i zlih sila.
Za Đurđevdan se vezuju i brojna vjerovanja:
Na ikonama, Sveti Đorđe je prikazan kao ratnik na konju koji kopljem ubija aždaju.
Ta scena simbolizuje pobjedu dobra nad zlom i vjere nad neznaboštvom, prenosi Ona.
