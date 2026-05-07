Danas u većini krajeva bez padavina, na sjeveru prolazna kiša

U većini pred‌jela u Repubici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti uglavnom bez padavina, ponegd‌je uz sunčane intervale, dok će na sjeveru biti uslova za prolaznu kišu i pljusak.

Uveče novo naoblačenje od juga, mjestimično sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar umjeren, u Krajini i na planinama na udare jak južnih smjerova. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24 stepena Celzijusova, u višim pred‌jelima od 15.

Iz Federalnog hidrometeorološkog uavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH oblačno sa kišom i pljuskovima.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Čemerno, Gacko i Han Pijesak osam, Sokolac devet, Livno i Sarajevo 10, Bugojno i Rudo 11, Bileća, Zenica, Srebrenica, Kneževo i Drinić 12, Šipovo, Višegrad, Mostar, Trebinje, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Prijedor 13, Sanski Most 14, Jajce i Neum 15, Ribnik, Tuzla, Zvornik i Banjaluka 16, te Doboj i Bijeljina 17 stepeni Celzijusovih.