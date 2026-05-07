Logo
Large banner

Dodik o Kusturiću: Ljubav koju je imao za porodicu imao je i za Republiku Srpsku

07.05.2026 11:16

Komentari:

1
Предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da je pokojni načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svije velike humanosti.

Dodik je rekao da Kusturić nikada nije odvajao Republiku Srpsku od svoje porodice.

"Ljubav koju je imao za porodicu imao je i za Republiku Srpsku. Bio je veliki patriota, odan i borio se do zadnjega dana", istakao je Dodik na komemoraciji povodom smrti Kusturića u Kulturnom centru Banski dvor kojoj su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske.

Dodik je naveo da je mnoge časove proveo sa Kusturićem i da je siguran da je bio najbolji pilot.

"Nijedan svoj problem nikad nije iznosio. Ne mogu da vjerujem da ovd‌je stojim i da ovo govorim. Održao sam toliko govora, ali ovo nije govor, ovo je mjesto na kojem ću reći da će on ostati s nama. Toliko ljudi je spasio, posao težak, divan, ali častan, jer spasavati ljude samo mogu rijetki", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da su prilike kao ova kada se treba oprostiti od velikog čovjeka oduzimaju dah i riječi.

"Bobana sam znao godinama, znao mnogo o njemu, njegovoj porodici, prijateljima, ali nisam znao da je išao ka ovom trenutku", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da porodici Kusturić ostaje da bude ponosna na čovjeka koji nije bio samo njihov već svih.

"Ostaje pamćenje i da ne zaboravimo Bobana Kusturića", poručio je Dodik.

Komemoraciji u Kulturnom centru Banski dvor, osim članova porodice Kusturić, prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stavandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, direktor Policije Siniša Kostrešević, ministri u Vlade Republike Srpske, predstavnici javnog i političkog života.

Комеморација Бобана Кустурића-Додик
Komemoracija Bobana Kusturića-Dodik

Boban Kusturić biće sahranjen danas u 14.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Kusturić /52/ preminuo je 5. maja.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Kusturić je rukovodio brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtjevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Boban Kusturić

Komemoracija Bobanu Kusturiću

Republika Srpska

MUP Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Комеморација Бобана Кустурића-Минић

Republika Srpska

Minić: Kusturić bio veliki čovjek, simbol hrabrosti i ljudskosti

2 h

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске

Republika Srpska

Budimir: Boban je bio ne samo kolega, već brat

2 h

0
Комеморација Бобана Кустурића

Republika Srpska

Komemoracija Bobanu Kusturiću

3 h

4
директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука

Republika Srpska

Maričić za ATV o inicijativi SNSD-a: Niže notarske naknade za mlade bračne parove

3 h

2

  • Najnovije

13

35

Ako sa skenerima krene naopako, brojanje u Sarajevu

13

20

Francuski nosač aviona plovi ka Hormuškom moreuzu

13

14

Pijan napravio karambol: Udario u zgradu MUP-a Srpske

13

04

Mamini sinovi se rađaju u ova četiri znaka

12

55

Bivši kineski ministri odbrane osuđeni na smrt

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner