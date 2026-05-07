Budimir: Boban je bio ne samo kolega, već brat

ATV
07.05.2026 10:44

Министар унутрашњих послова Републике Српске
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da je pokojni načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Boban Kusturić bio svima ne samo kolega, već i brat.

"Što je najteže raditi, radili su sa lakoćom. A on ih je inspirisao i motivisao. U ovih četrdeset dana, pomolimo se Bogu, da mu Gospod da vedro nebo i da leti sa anđelima", istakao je Budimir na komemoraciji povodom smrti Kusturića.

Komemoraciji u Kulturnom centru Banski dvor, osim članova porodice Kusturić, prisustvuju i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stavandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik, direktor Policije Siniša Kostrešević, ministri u Vlade Republike Srpske, predstavnici javnog i političkog života.

Prije početka komemoracije najviši zvaničnici Republike Srpske upisali su se u knjigu žalosti.

Boban Kusturić biće sahranjen danas u 14.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

